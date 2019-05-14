Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Putin'den orduya S-400 talimatı!

İHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus askeri kabinesiyle bir araya gelerek Rus ordusunun geliştirilmesi konusunda bir dizi talimatlar vererek "Rusya Hava Kuvvetleri'ni uzun menzilli S-400 ve kısa menzilli Pantsir-S gibi en modern hava savunma sistemleri ile donatmak gerekiyor" dedi.

Rusya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Silahlı Kuvvetlerinin kabinesiyle toplantı gerçekleştirdi. Soçi'deki başkanlık konutunda gerçekleşen toplantıda Putin, kabine üyelerine bir dizi talimatlar vererek Rusya ordusunun geliştirilmesini istedi.

Putin toplantıda yaptığı konuşmada önemli ifadeler kullanarak, "Ordunun modernizasyonu konusunda son yıllarda önemli bir aşama kaydettik. Rus Stratejik Füze Kuvvetleri'nin modern silahlar seviyesi yüzde 82'ye ulaştı. Bu rakam geçtiğimiz yakın zamanda yüzde 74'tü. Askeri modernizasyonun tamamlanması oranı kara ve deniz kuvvetlerinde yüzde 60'ı aştı. Kara kuvvetlerinde ise modernizasyon seviyesi yüzde 50'yi geçti" dedi.

"ÜLKEMİZİ OLASI TEHDİTLERE KARŞI KORUMAMIZ VE GARANTİ ALTINA ALMAMIZ GEREKİR"

ABD'nin Kısa ve Orta Menzilli Füze Anlaşması'ndan çekilmesine atıfta bulunan Putin, "Tüm bu gelişmeler dahilinde dünyada ve bölgemizde küresel güvenliği olumsuz yönde etkileyen askeri ve politik gelişmeler yaşanmakta. En önemlisi ise ABD'nin Kısa ve Orta Menzilli Füze Anlaşması'ndan çekilmesi faktörüdür. Bu gelişmeler dahilinde yenilikçi teknolojilere dayanarak silah sistemlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu tür silahlar ile stratejik güç dengesini sağlayan sistemlerle ülkemizi olası tehditlere karşı korumamız ve ülkemizi garanti altına almamız gerekir" şeklinde konuştu.

"RUSYA HAVA KUVVETLERİNİ S-400'LER İLE DONATIN" 

Rus ordusunun Suriye'de savaş durumunda olduğunu toplantıdaki askeri kurmaylara anlatan Putin, "Rus uçaksavar füze sistemleri her zaman güvenilir ve diğerlerinden ayırt edilebilir bir durumda. Bu nedenle Rusya Hava Kuvvetlerini uzun menzilli S-400 ve kısa menzilli Pantsir-S gibi en modern hava savunma sistemleri ile donatmak gerekir. 2018 yılında 3 Pantsir-S ve 4 S-400 hava savunma sistemleri teslim edildi. Bu çalışma bu yılda devam etmelidir. Ayrıca bu Mart ayında S-350 E Vityaz orta menzilli füze sistemlerinin testlerinin tamamlandığını hatırlatmak isterim. Rus savunma endüstrisi potansiyel bir düşmanın hava saldırısı araçlarına etkili bir şekilde dayanabilecek en son teknolojiye sahip sistemler sağlamalıdır" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Madonna'ya "Eurovision'u boykot et" çağrısı
DÜNYAMadonna'ya 'Eurovision' çağrısı!
ABD'den İran'a 120 bin askerle gözdağı!
DÜNYAABD'den İran'a 120 bin askerle gözdağı!
Bolsonaro'dan silah yasasına ilişkin ilginç tepki çeken açıklama!
DÜNYASilah yasası 'savunması' tepki çekti!
Obama'nın İran'la 19 kez görüşme isteğinde bulunduğu iddiası
DÜNYAObama ile ilgili flaş İran iddiası!
Donald Trump Beyaz Saray'da iftar verdi
DÜNYABeyaz Saray'da iftar!
Sudan Askeri Konseyi'ne Suudilerden zirve daveti
DÜNYASuudilerden zirve daveti!
Almanya'da şüpheli ölümler!
DÜNYAAlmanya bu şüpheli ölümleri konuşuyor!
Almanya'da bıçak taşıma yasağı geliyor
DÜNYAAlmanya'da bıçak taşıma yasağı geliyor
ABD'de kundaklanan camide büyük hasar meydana geldi
DÜNYAABD'de kundaklanan camide hasar büyük
Trump'tan İran'a gözdağı
DÜNYATrump'tan İran'a gözdağı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X