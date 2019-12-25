'Hipersonik silaha sahip tek ülke Rusya'

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Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesinin silah teknolojisi alanında ABD'yi geride bıraktığını açıkladı.

Putin, kuvvet komutanlarıyla gerçekleştirdiği oturumda yaptığı konuşmada, Rusya'nın tamamen yeni bir silah sınıfı olan hipersonik füzeler alanında dünyanın önde gelen gücü olduğunu vurguladı.

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin nükleer silah geliştirme konusunda ABD'nin gerisinde kaldığını hatırlatan Putin, "Şu an onlar (ABD) bizi yakalamaya çalışıyor" diye konuştu.

"Dünyada hipersonik silahlara sahip bizden başka bir ülke yok" ifadelerini kullanan Putin, hipersonik Avangar silahının bu ay aktif göreve hazır hale geleceğini, havadan fırlatılan Kinzhal hipersonik füzelerinin ise halihazırda görevde olduğunu kaydetti.

VURULAMIYOR

Putin, sesten 20 kat hızlı yol alabilen Avangar'ın fırlatılmasının ardından havada rota değiştirebildiğini, bu şekilde düşman tarafından vurulması ihtimalinin ortadan kalktığını belirtti.

Putin'in bahsettiği Kinzhal füzeleri, MİG-31 jetleri tarafından taşınıyor. Sesten 10 kat hızlı Kinzhal'ların menzilinin 2 bin kilometrenin üzerinde olduğu ve nükleer başlık taşıma kapasiteleri bulunduğu söyleniyor.

ABD ordusunun son yıllarda hipersonik silahlar geliştirme alanında çalışmaları bulunsa da Savunma Bakanı Mark Esper'e göre bu silahların kullanıma hazır hale getirilmesinin önünde daha birkaç yıl var.