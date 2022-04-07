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Haberler Dünya Son dakika: Vladimir Putin'in kızlarına yaptırım sonrası sevgilisi alarma geçti
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Putin'in kızlarına yaptırım sonrası sevgilisi alarma geçti

Vladimir Putin'in herkesten gizlediği sevgilisi' olduğu iddia edilen ve uzun zamandır ortalıkta görünmeyen Alina Kabaeva ile yeni iddialar ortaya atıldı. Kremlin destekli TV ve gazete devi Ulusal Medya Grubu'nun (NMG) yönetim kurulu başkanı olan Kabaeva'nın adı listeden çıkarıldı.

Son dakika: Vladimir Putin'in kızlarına yaptırım sonrası sevgilisi alarma geçti
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Vladimir Putin'in herkesten gizlediği sevgilisi' ve eski Olimpiyatçı Alina Kabaeva, uzun bir aradan sonra Putin'in kızlarına yaptırım ile birlikte yeniden gündem oldu.

Rusya Devlet Başkanı'nın gizli sevgilisi ve yine kimseye duyurmadığı ikizlerinin annesi olduğuna inanılan Kabaeva'nın Kremlin destekli TV ve gazete devi Ulusal Medya Grubu'nun (NMG) yönetim kurulu başkanı olduğu biliniyordu.

Ancak Daily Mail'e göre, dün ABD'nin Putin'e kızlarına yaptırım kararı sonrası Kabaeva alarma geçti. Sırada kendisinin olabileceğini düşünen Kabaeva'nın adı, yönetim kurulu başkanı olduğu NMG'nin tüm sitelerinden kaldırıldı. NMG'nin internet sitesinde diğer yönetim kurulu üyelerinin adı yer alırken, Kabaeva'nın adı ve resmi artık yer almıyor.

38 yaşındaki Kabaeva, medya endüstrisinde daha önce herhangi bir deneyime sahip olmamasına rağmen, 2014 yılında kıdemli yönetim kurulu pozisyonuna getirildi. Kabaeva'nın bu roldeki maaşının 14,25 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kabaeva, Putin'in yakın çevresinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki olarak henüz yaptırımlardan etkilenmeyen birkaç isimden biri.

Ancak Rusya'nın saldırılarının şiddetinin artmasına bağlı olarak Kabava'nın da yaptırımlara maruz kalabileceği ifade ediliyor.

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