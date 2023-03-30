Putin'in olası Türkiye ziyareti ABD medyasında

Türkiye-ABD ilişkilerinde son yıllarda zaman zaman yaşanan gerilimin en başta gelen nedenlerinden biri Rusya ile olan askeri, siyasi ve ticari ilişkiler. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası, her ne kadar Türkiye tahıl koridoru meselesi ile Rusya-Ukrayna arasında yürüttüğü diplomatik çabalar gibi hamlelerle dengeli bir dış politika izlese de, Türkiye-Rusya arasındaki her türlü ilişki ABD'de dikkat çekiyor.

PUTİN'İN OLASI ZİYARETİ ABD MEDYASINDA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 27 Nisan’da yapılacak olan Akkuyu nükleer santraline yakıt yükleme törenine katılabileceğini söyledi. Bu demecin ABD medyasına hemen yansıdığını belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Bu konuda Biden yönetiminden resmi bir açıklama gelmedi daha ama Rusya Devlet Başkanı Putin ile Türkiye yakınlaşması Washington D.C.'de tedirginliği artırıyor" dedi. Çınar "Rusya lideri Putin'in geçen hafta Belarus'ta yaptığı nükleer silah santrali kurulmasıyla ilgili açıklaması da Biden yönetimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Nükleer çalışmalarla ilgili her türlü anlaşma ve ortaklıklar Washington D.C.'yi haliyle tedirgin ediyor" şeklinde konuştu.

"İSVEÇ'İN ATACAĞI ADIMLAR BELİRLEYECEK"

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik siyasi, askeri ve ekonomik desteğinin devam ettiğini söyleyen Ali Çınar "Bu konudaki bir başka önemli nokta Rusya'ya yönelik yaptırımların farklı yollarla delinmemesi. Batı ve Washington D.C.'nin istediği Rusya'nın ekonomisinin güçlenmesini önlemek. Türkiye ile ABD arasındaki bir başka gündem maddesi olan İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine de değinen Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar İsveç'te terörle mücadele için yapılan yasal düzenlemelerin 1 Haziran'da yürürlüğe gireceğini anımsattı. Çınar "Sonrasında İsveç'in atacağı adımlar belirleyici olacak. Bu konuda bir-iki ay ilerleme olacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.