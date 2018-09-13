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Putin istedi, iki Rus konuştu: Mağdur olduk!

İngiltere'nin Salisbury kentinde eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu ve Rus askeri istihbaratına çalıştıklarını söylerek kimlikleriyle fotoğraflarını servis ettiği, dün ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basına açıklama yapmalarını istediği iki Rus vatandaşı, "Biz istihbarata çalışmıyoruz, turistiz, tesadüf olmuş" dedi

13.09.2018 - 14:59 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Rusya'ya ait Russia Today (RT) Televizyonu'na konuşan Alekandr Petrov ve Ruslan Boşirov, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti.

İngiliz polisi geçen hafta şüphelilerin isimlerinin Alaksandr Petrov ve Ruslan Boşirov olduğunu duyurmuş ve fotoğraflarını servis ederek, Rus istihbaratına çalıştıklarını öne sürmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı son dakika açıklamasıyla , İngiltere'nin ismini açıkladığı bu iki Rus vatandaşının Rusya tarafından bilindiğini ve zehirlenme olayıyla hiçbir ilgilerinin olmadığını belirtti.

Putin, Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov'un kim olduğunu bildiklerini, Rus hükümetinin, Rusya’nın uzak doğu kesimi Vladivostok’ta bu iki kişiyi bulduğunu, onların yakında ortaya çıkarak hikayelerini anlatacaklarını umduğunu söyledi. Putin, "Umarım bunlar kendilerini gösterecekler ve her şeyi anlatacaklar. Bu herkes için en iyisi olacak. Burada olağanüstü bir durum yok, cinayet yok, sizi temin ederim. Yakında göreceğiz" dedi.

"BİZ İKİ TURİST OLARAK GİTTİK" 

Petrov ve Boşirov, "Salisbury Kategrali'ni gezen iki turisttik. Arkadaşlarımız uzun zamandır bu muhteşem şehri gezmemiz tavsiyesinde bulunuyorlardı" diye konuştu.

Ruslan Boşirov, "Tren saatlerindeki gecikmelerden doalyı Salisbury'de bir saatten fazla harcamadık" dedi ve "belki de biraz Skripal'in evine yaklaştıklarını ancak evin nerede olduğunu bilmediklerini" açıklamasında bulunurken, Aleksandr Petrov ise Salisbury'ye 3 Mart'ta gittiklerini ve hava soğuk ve karlı olduğu için şehirde yalnızca yarım saat dolaştıklarını söyledi.

İngiltere'nin suçlamaları nedeniyle mağdur olduklarını ve yalnızca tatile çıkan iki Rus iş adamı olduklarını söyleyen iki Rus, gerçek şüphelilerin yakalanması durumunda kendilerine bir özür borçlu olduklarını da sözlerine ekledi. 

 

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