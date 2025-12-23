Putin kimdir, kaç yaşında? Vladimir Putin'in hayatı ve biyografisi

Batı dünyasıyla kurduğu gerilimli ilişkiler, enerji politikalarını bir stratejik silah olarak kullanması ve askeri müdahaleleriyle tanınan Putin, ülkesinde istikrarın sembolü olarak görülürken, uluslararası arenada genellikle otoriter bir figür olarak tanımlanır. Judo sporuna olan tutkusu, sert mizacı ve özel hayatını sır gibi saklamasıyla bilinen bu liderin geçmişi, bugünkü kararlarının şifrelerini barındırıyor. Peki, Rusya'nın "Çar" lakaplı lideri Vladimir Putin'in perde arkasındaki yaşam öyküsü nasıl şekillendi? İşte detaylar...

Vladimir Putin'in hayat hikayesi, Leningrad'ın yoksul sokaklarından başlayıp dünyanın en korunaklı saraylarına uzanan bir güç mücadelesidir. Sovyetler Birliği'nin çöküşünü "20. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi" olarak nitelendiren Putin, iktidarı boyunca bu kaybı telafi etmeye ve Rusya'yı eski ihtişamına kavuşturmaya odaklanmıştır. Boris Yeltsin döneminin sonunda sürpriz bir şekilde sahneye çıkan ve o günden bu yana Başbakan veya Devlet Başkanı sıfatıyla dizginleri elinden bırakmayan Putin, Rus halkının "güçlü lider" arayışına cevap vermiştir. Onun dönemi, ekonomik toparlanma ile demokratik hakların kısıtlanması arasında gidip gelen, savaşların ve krizlerin eksik olmadığı bir çağ olarak tarihe geçmektedir.

VLADIMIR PUTIN KİMDİR? İŞTE KGB YILLARI Dünya siyasetinin en etkili aktörlerinden biri olan Vladimir Putin, tam adıyla Vladimir Vladimiroviç Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde o zamanki adıyla Leningrad, bugünkü adıyla St. Petersburg'da dünyaya gelmiştir. Putin nereli sorusunun cevabı olan bu şehir, II. Dünya Savaşı'nda Alman kuşatması altında büyük acılar çekmiş, direnişin ve hayatta kalmanın sembolü olmuş bir yerdir. Putin, savaş gazisi bir baba ve fabrika işçisi bir annenin üçüncü oğlu olarak, zorlu şartlar altında büyümüştür. Çocukluğu, "Komunalka" denilen, mutfağı ve tuvaleti ortak kullanılan apartman dairelerinde geçmiştir. Bu zorlu çocukluk, onun mücadeleci karakterini ve sokak kavgalarında kendini korumak için judo ve sambo sporlarına yönelmesini sağlamıştır. Eğitim hayatında başarılı bir grafik çizen Putin, 1975 yılında Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ancak hukukçu kimliğinden ziyade, üniversite yıllarında katıldığı Sovyet istihbarat servisi KGB, onun kaderini belirlemiştir. Mezuniyetinin hemen ardından KGB'ye katılan Putin, 1985-1990 yılları arasında Doğu Almanya'nın Dresden kentinde görev yapmıştır. Burada geçirdiği yıllar, onun Batı dünyasını, Alman disiplinini ve Soğuk Savaş'ın dinamiklerini yakından tanımasını sağlamıştır. Berlin Duvarı'nın yıkılışına ve Sovyet sisteminin çöküşüne şahitlik etmesi, onun dünya görüşünde derin izler bırakmıştır.

SİYASET BASAMAKLARI VE KREMLİN'E YÜRÜYÜŞ Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ülkesine dönen Putin, memleketi St. Petersburg'da belediye başkan yardımcılığı yaparak siyasete yerel düzeyde adım atmıştır. Bu dönemde sergilediği bürokratik beceri ve sadakat, onun Moskova'nın dikkatini çekmesini sağlamıştır. 1996 yılında Moskova'ya çağrılan Putin, Kremlin İdari İşleri'nde çeşitli görevler üstlenmiş ve kısa sürede Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) direktörlüğüne getirilmiştir. Bu hızlı yükseliş, dönemin Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in onu halefi olarak görmesiyle zirveye ulaşmıştır. Ağustos 1999'da Başbakan olarak atanan Putin, aynı yılın sonunda Yeltsin'in sürpriz istifasıyla Vekil Devlet Başkanı olmuştur. Çeçenistan'daki çatışmalara karşı takındığı sert ve kararlı tutum, Rus halkı nezdindeki popülaritesini hızla artırmıştır. Mart 2000'de yapılan seçimleri kazanarak resmen Rusya Devlet Başkanı koltuğuna oturmuştur. Putin kimdir sorusu bu tarihten itibaren, sadece bir bürokratı değil, Rusya'yı dönüştüren bir lideri tanımlamaya başlamıştır. İktidara geldiği ilk yıllarda, oligarkların gücünü kırarak devlet otoritesini yeniden tesis etmiş ve petrol fiyatlarının yükselmesiyle Rus ekonomisini düzlüğe çıkarmıştır. Bu ekonomik başarı, halkın ona olan desteğini pekiştirmiştir.