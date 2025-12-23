Putin kimdir, kaç yaşında? Vladimir Putin'in hayatı ve biyografisi
Dünya siyasetinin son yirmi yılına damgasını vuran, Rusya Federasyonu'nu Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonraki kaos ortamından çıkarıp yeniden küresel bir süper güç haline getirme iddiasıyla yöneten Vladimir Putin, modern tarihin en tartışmalı ve en güçlü liderlerinden biridir. Soğuk Savaş döneminin gizemli KGB ajanlığından Kremlin'in mutlak hakimi olmaya uzanan kariyeri, sadece Rusya'nın değil, tüm dünyanın dengelerini değiştiren hamlelerle doludur.
Batı dünyasıyla kurduğu gerilimli ilişkiler, enerji politikalarını bir stratejik silah olarak kullanması ve askeri müdahaleleriyle tanınan Putin, ülkesinde istikrarın sembolü olarak görülürken, uluslararası arenada genellikle otoriter bir figür olarak tanımlanır. Judo sporuna olan tutkusu, sert mizacı ve özel hayatını sır gibi saklamasıyla bilinen bu liderin geçmişi, bugünkü kararlarının şifrelerini barındırıyor. Peki, Rusya'nın "Çar" lakaplı lideri Vladimir Putin'in perde arkasındaki yaşam öyküsü nasıl şekillendi? İşte detaylar...
Vladimir Putin'in hayat hikayesi, Leningrad'ın yoksul sokaklarından başlayıp dünyanın en korunaklı saraylarına uzanan bir güç mücadelesidir. Sovyetler Birliği'nin çöküşünü "20. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi" olarak nitelendiren Putin, iktidarı boyunca bu kaybı telafi etmeye ve Rusya'yı eski ihtişamına kavuşturmaya odaklanmıştır. Boris Yeltsin döneminin sonunda sürpriz bir şekilde sahneye çıkan ve o günden bu yana Başbakan veya Devlet Başkanı sıfatıyla dizginleri elinden bırakmayan Putin, Rus halkının "güçlü lider" arayışına cevap vermiştir. Onun dönemi, ekonomik toparlanma ile demokratik hakların kısıtlanması arasında gidip gelen, savaşların ve krizlerin eksik olmadığı bir çağ olarak tarihe geçmektedir.
VLADIMIR PUTIN KİMDİR? İŞTE KGB YILLARI
Dünya siyasetinin en etkili aktörlerinden biri olan Vladimir Putin, tam adıyla Vladimir Vladimiroviç Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde o zamanki adıyla Leningrad, bugünkü adıyla St. Petersburg'da dünyaya gelmiştir. Putin nereli sorusunun cevabı olan bu şehir, II. Dünya Savaşı'nda Alman kuşatması altında büyük acılar çekmiş, direnişin ve hayatta kalmanın sembolü olmuş bir yerdir. Putin, savaş gazisi bir baba ve fabrika işçisi bir annenin üçüncü oğlu olarak, zorlu şartlar altında büyümüştür. Çocukluğu, "Komunalka" denilen, mutfağı ve tuvaleti ortak kullanılan apartman dairelerinde geçmiştir. Bu zorlu çocukluk, onun mücadeleci karakterini ve sokak kavgalarında kendini korumak için judo ve sambo sporlarına yönelmesini sağlamıştır.
Eğitim hayatında başarılı bir grafik çizen Putin, 1975 yılında Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ancak hukukçu kimliğinden ziyade, üniversite yıllarında katıldığı Sovyet istihbarat servisi KGB, onun kaderini belirlemiştir. Mezuniyetinin hemen ardından KGB'ye katılan Putin, 1985-1990 yılları arasında Doğu Almanya'nın Dresden kentinde görev yapmıştır. Burada geçirdiği yıllar, onun Batı dünyasını, Alman disiplinini ve Soğuk Savaş'ın dinamiklerini yakından tanımasını sağlamıştır. Berlin Duvarı'nın yıkılışına ve Sovyet sisteminin çöküşüne şahitlik etmesi, onun dünya görüşünde derin izler bırakmıştır.
SİYASET BASAMAKLARI VE KREMLİN'E YÜRÜYÜŞ
Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ülkesine dönen Putin, memleketi St. Petersburg'da belediye başkan yardımcılığı yaparak siyasete yerel düzeyde adım atmıştır. Bu dönemde sergilediği bürokratik beceri ve sadakat, onun Moskova'nın dikkatini çekmesini sağlamıştır. 1996 yılında Moskova'ya çağrılan Putin, Kremlin İdari İşleri'nde çeşitli görevler üstlenmiş ve kısa sürede Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) direktörlüğüne getirilmiştir. Bu hızlı yükseliş, dönemin Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in onu halefi olarak görmesiyle zirveye ulaşmıştır.
Ağustos 1999'da Başbakan olarak atanan Putin, aynı yılın sonunda Yeltsin'in sürpriz istifasıyla Vekil Devlet Başkanı olmuştur. Çeçenistan'daki çatışmalara karşı takındığı sert ve kararlı tutum, Rus halkı nezdindeki popülaritesini hızla artırmıştır. Mart 2000'de yapılan seçimleri kazanarak resmen Rusya Devlet Başkanı koltuğuna oturmuştur. Putin kimdir sorusu bu tarihten itibaren, sadece bir bürokratı değil, Rusya'yı dönüştüren bir lideri tanımlamaya başlamıştır. İktidara geldiği ilk yıllarda, oligarkların gücünü kırarak devlet otoritesini yeniden tesis etmiş ve petrol fiyatlarının yükselmesiyle Rus ekonomisini düzlüğe çıkarmıştır. Bu ekonomik başarı, halkın ona olan desteğini pekiştirmiştir.
DEVLET BAŞKANLIĞI VE KÜRESEL GÜÇ MÜCADELESİ
Putin'in liderliği, Rusya'nın uluslararası arenada yeniden iddialı bir konuma gelmesini sağlamıştır. Anayasal engel nedeniyle 2008-2012 yılları arasında Başbakanlık görevine dönen, ancak ipleri elinde tutmaya devam eden Putin, 2012'de yeniden Devlet Başkanlığına seçilmiştir. Putin hayatı boyunca Batı'nın genişleme politikalarına, özellikle NATO'nun doğuya doğru ilerlemesine karşı sert bir duruş sergilemiştir. 2014 yılında Kırım'ın ilhakı ve sonrasında Ukrayna ile yaşanan gerilimler, Rusya ile Batı arasındaki ilişkileri Soğuk Savaş dönemini aratmayacak bir seviyeye getirmiştir. 2022 yılında başlayan Ukrayna savaşı ise Putin'in "Rus dünyasını" koruma doktrininin en radikal adımı olmuştur.
Sadece askeri hamlelerle değil, enerji kartını oynamasıyla da bilinen Putin, Avrupa'nın doğalgaz bağımlılığını stratejik bir koz olarak kullanmıştır. İç siyasette ise muhalif seslere karşı toleranssızlığı, basın üzerindeki kontrolü ve seçim sistemindeki düzenlemelerle iktidarını konsolide etmiştir. Anayasada yapılan değişikliklerle görev süresini uzatma imkanı bulan Putin, uzun yıllar daha Rusya'nın başında kalabileceğinin sinyallerini vermiştir.