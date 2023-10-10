Putin ve Guterres'le kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, görüşmede İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımlar ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla masum sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

Görüşmede, orantısız saldırıların durumu daha fazla çıkmaza sürükleyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmalarının çok önemli olduğunu ifade etti." denildi.

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin-İsrail gerginliği ele alındı.

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