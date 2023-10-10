Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Putin ve Guterres'le kritik görüşme

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 21:06 Güncelleme: 10.10.2023 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Putin ve Guterres'le kritik görüşme
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, görüşmede İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımlar ele alındı.

        İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla masum sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

        Görüşmede, orantısız saldırıların durumu daha fazla çıkmaza sürükleyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmalarının çok önemli olduğunu ifade etti." denildi.

        PUTİN İLE GÖRÜŞME

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin-İsrail gerginliği ele alındı.

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş Gazze ile sınırlı kalmayacak"
        "Savaş Gazze ile sınırlı kalmayacak"
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        "TBMM ortak bir metin yayınlayacak"
        "TBMM ortak bir metin yayınlayacak"
        Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!
        Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
        Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        Bodrum´a su veren ikinci baraj da kurudu
        Bodrum´a su veren ikinci baraj da kurudu
        Kavgada baltayla ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü
        Kavgada baltayla ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"