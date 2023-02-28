Sesli Dinle 0:00 / 0:00

AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li sinema oyuncusu Steven Seagal’i dostluk nişanı ile ödüllendirdi.

Putin’in imzaladığı karara göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD ve Japonya ile insani ilişkiler özel temsilcisi ve sinema oyuncusu Seagal’e “uluslararası kültürel ve insani işbirliğinin gelişmesine büyük katkısı” nedeniyle “dostluk nişanı” verilmesi uygun görüldü.

ABD’li sinema oyuncusu Seagal 2016’da Rus vatandaşlığı almıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.