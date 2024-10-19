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        Haberler Gündem Güncel Pütürge'de dönüşüm projesi tamamlandı | Son dakika haberleri

        Pütürge'de kentsel dönüşüm projesi tamamlandı

        Malatya'nın Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, ilçede kentsel dönüşüm projelerinin tamamlandığını belirterek, yeni konutlar ve iş yerlerinin, yerel ekonomiyi canlandıracağı ve yaşam standartlarını yükselteceğini ifade etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 13:59 Güncelleme: 19.10.2024 - 13:59
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        Pütürge'de dönüşüm projesi tamamlandı
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        Malatya'nın Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, ilçede kentsel dönüşüm projelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

        Başkan Mikail Sülük, toplamda 214 konut, 38 işyeri ve 1 cami inşa edilen proje sürecindeki destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkürlerini iletip, memnuniyetini dile getirdi.

        Tamamlanan kentsel dönüşüm projesinin, bölge halkına ve ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Mikail Sülük, bu tür projelerin toplumun refahını artırmak için önemli olduğunu belirtti.

        Yeni konutlar ve iş yerlerinin, yerel ekonomiyi canlandıracağı ve yaşam standartlarını yükselteceğini ifade eden Başkan Sülük, inşa edilen caminin de sosyal yaşamda önemli bir yer tutacağını ifade etti.

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        #yerel haberler
        #malatya haberleri
        #pütürge ilçesi
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