Pütürge'de dönüşüm projesi tamamlandı

Malatya'nın Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, ilçede kentsel dönüşüm projelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Başkan Mikail Sülük, toplamda 214 konut, 38 işyeri ve 1 cami inşa edilen proje sürecindeki destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkürlerini iletip, memnuniyetini dile getirdi.

Tamamlanan kentsel dönüşüm projesinin, bölge halkına ve ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Mikail Sülük, bu tür projelerin toplumun refahını artırmak için önemli olduğunu belirtti.