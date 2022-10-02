QNB Finansbank, emekli maaşını bankaya taşıyan emekliler için 7 bin TL'ye kadar promosyon veriyor. Her ay emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş, "QNB Finansbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kimlere ödeme yapılacak, maaş nasıl taşınır?" diye araştırıyor. İşte, 2022 QNB Finansbank maaş promosyouna dair detaylar...