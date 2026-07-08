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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam QNB Leasing Genel Müdürü Taş : "Ticari bankalarla ilk sendikasyon kredimizi tamamladık"

        QNB Leasing Genel Müdürü Taş : "Ticari bankalarla ilk sendikasyon kredimizi tamamladık"

        QNB Leasing,uluslararası ticari bankaların katılımıyla 117 milyon ABD doları ve 53 milyon Euro tutarında sendikasyon kredisi sağladı. QNB Leasing Genel Müdürü Osman Taş, sendikasyon kredisine ilişkin "Küresel piyasalarda uzun vadeli finansmana erişimin giderek daha seçici hale geldiği bir dönemde, ticari bankalarla ilk sendikasyon kredimizi başarıyla tamamlamış olmamızı yalnızca güçlü bir finansman işlemi olarak değil, uluslararası finans kuruluşlarının QNB Leasing'e duyduğu güvenin de önemli bir göstergesi olarak görüyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 14:14 Güncelleme:
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        "Ticari bankalarla ilk sendikasyon kredimizi tamamladık"

        QNB Leasing, Societe Generale’in Tek Global Koordinatör olarak görev aldığı işlem kapsamında 117 milyon ABD Doları ve 53 milyon Euro tutarında sendikasyon kredisi sağladı. QNB Leasing, uzun vadeli finansman ile uluslararası fonlama yapısını güçlendirirken müşterilerine sunduğu yatırım finansmanı kapasitesini destekleyecek.

        QNB Leasing (QNB Finansal Kiralama A.Ş.), Societe Generale'in Tek Global Koordinatör (Sole Global Coordinator) olarak görev aldığı ve aranje ettiği 117 milyon ABD Doları ve 53 milyon Euro tutarındaki sendikasyon kredi anlaşmasını başarıyla tamamladı. Uluslararası ticari bankaların katılımıyla sağlanan kredi, şirketin fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisinde önemli bir dönüm noktasını temsil ederken, uluslararası finans kuruluşlarının QNB Leasing'e ve Türkiye leasing sektörüne duyduğu güveni de ortaya koydu.

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        UZUN VADELİ FİNANSMANLA YATIRIM KAPASİTESİ GÜÇLENECEK

        Sağlanan uzun vadeli finansman, QNB Leasing'in kurumsal şirketler ve KOBİ'lere sunduğu yatırım finansmanı kapasitesini destekleyecek. İşlem, küresel piyasalarda uzun vadeli uluslararası finansmana erişimin daha seçici hale geldiği bir dönemde başarıyla tamamlanmasıyla da dikkat çekiyor.

        QNB Leasing, sağladığı bu güçlü finansman yapısıyla farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerinin yatırım ihtiyaçlarını desteklemeyi sürdürürken, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, dijitalleşme ve akıllı üretim gibi alanlarda sunduğu leasing çözümleriyle Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edecek.

        QNB Leasing Genel Müdürü Osman Taş, sendikasyon kredisine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Küresel piyasalarda uzun vadeli finansmana erişimin giderek daha seçici hale geldiği bir dönemde, ticari bankalarla ilk sendikasyon kredimizi başarıyla tamamlamış olmamızı yalnızca güçlü bir finansman işlemi olarak değil, uluslararası finans kuruluşlarının QNB Leasing'e duyduğu güvenin de önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. Leasing, işletmeler açısından yalnızca bir finansman yöntemi değil, yatırım kararlarını mümkün kılan stratejik bir araç. Bu işlemle fonlama yapımızı daha da güçlendirirken, müşterilerimizin yatırım planlarını uzun vadeli ve sürdürülebilir bir şekilde destekleme kapasitemizi de artırıyoruz. Üretimi, yatırımı ve reel ekonomiyi desteklemeye devam ederken, müşterilerimizin dönüşüm yolculuklarında güvenilir iş ortağı olmayı sürdüreceğiz. Bu başarılı işlemin hayata geçirilmesinde güçlü iş birliği, uluslararası uzmanlık ve etkili koordinasyon önemli rol oynadı."

        Societe Generale Türkiye Ülke Müdürü, CEO Batu Çetin ise değerlendirmesinde şunları söyledi: “QNB Leasing’in sendikasyon işlemini Tek Global Koordinatör olarak proaktif biçimde yapılandırmaktan ve aranje etmekten gurur duyuyoruz. Küresel çapta yaşanan ekonomik gelişmelere rağmen bu işlemin başarıyla tamamlanması; QNB Leasing’in güçlü konumunun, yönetim ekibinin yetkinliğinin ve uluslararası kreditörlerin Türkiye finans sektörüne duyduğu güvenin önemli bir göstergesi oldu. Aynı zamanda Societe Generale’in küresel plasman kabiliyetlerini ve müşterilerini geniş ve çeşitlendirilmiş bir uluslararası kaynak sağlayıcı havuzuyla buluşturma gücünü de ortaya koyuyor. Bu önemli işlem, ekiplerimiz arasındaki yakın iş birliğinin yarattığı değeri göstermekte ve Societe Generale’in müşterilerinin uzun vadeli büyüme hedeflerini destekleyen özel finansman çözümleri sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir. ”

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