Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, ülkesi Portekiz'de katıldığı bir TV programında hayatı ve kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Quaresma, gaspa uğradığını, 3 silahın kendisine doğrultulduğunu ve ölümden döndüğünü söyledi
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, ülkenin SIC kanalında yayınlanan Alta Definiçao adlı programda, hayatına dair bilinmeyen, çarpıcı hikayeleri anlattı.
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Alkol ve uyuşturucu bağımlılığının kol gezdiği bir semtte büyüdüğünü anlatan Portekizli yıldız, bugünlere gelebilmek için çok fazla fedakarlıkta bulunduğunu anlattı.
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Kendisi için oldukça kötü geçen Chelsea döneminde ölümle burun buruna geldiğinden bahseden Quaresma, hayatının en kötü günlerinin Londra'da geçtiğini vurguladı.
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Ricardo Quaresma'nın açıklamlarının tam metni ise şu şekilde:
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"Birlikte büyüdüğüm arkadaşlarımın çoğu, alkol ve uyuşturucu batağının içinde kayboldu. Ben ise futbol topunu ve sahaları seçtim."
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"Henüz genç olduğum zamanlarda, neden insanların sürekli benim hata yapmamı beklediklerini anlayamıyordum."
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"Şimdi ise 34 yaşına geldim ve artık diğerlerinin düşüncelerini umursamıyorum. Hiçbir zaman maçtan sonra gazeteleri açıp, hakkımdaki eleştirileri okuyan birisi olmadım."
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"Diğerlerinin bana ve oynadığım futbola dair eleştirilerine ihtiyacım yok!"
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"Okula gittiğim zamanların bir tanesinde okulda bir çocuk kaybolmuştu. Diğer öğrencilerin neredeyse hepsi; "yaptıysa bu çingene yapmıştır" diyerek beni sorumlu tuttu."
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"Gençken çok yetenekli olduğumu ama asla bir yere varamayacağımı söylediler. Beni ufak gören insanların sözlerini bana daha fazla azim ve güç verdi."
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"Oldum olası kibirli bir insan olduğuma dair şeyler duyuyorum. Ama gerçek bu değil."
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"Benim için en önemli olan şey ailedir. Eşim ve üç çocuğum var. Onlar benim en kıymetli varlığım."
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"Porto her zaman seveceğim ve saygı duyacağım bir kulüp ama Portekiz'de bana hak ettiğim saygıyı göstermediler."
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"2012 yılında Chelsea'de oynarken soyguncular tarafından silahlı saldırıya uğradım."
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"Portekiz’de gaspa uğradım. 3 silah bana doğrultulmuştu. O an sadece korkumu değil, kendimi de kontrol etmeliydim. Eğer, ters bir hareket yapsaydım bugün yaşamıyor olurdum. Ölümden döndüm." (Fotomaç)
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