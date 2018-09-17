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Quaresma'dan şoke eden itiraf!

17.09.2018 - 11:12 | Güncelleme:

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, ülkesi Portekiz'de katıldığı bir TV programında hayatı ve kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Quaresma, gaspa uğradığını, 3 silahın kendisine doğrultulduğunu ve ölümden döndüğünü söyledi

  • 1 Quaresma'dan şoke eden itiraf!
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    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, ülkenin SIC kanalında yayınlanan Alta Definiçao adlı programda, hayatına dair bilinmeyen, çarpıcı hikayeleri anlattı.

  • 2 Quaresma'dan şoke eden itiraf!
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    Alkol ve uyuşturucu bağımlılığının kol gezdiği bir semtte büyüdüğünü anlatan Portekizli yıldız, bugünlere gelebilmek için çok fazla fedakarlıkta bulunduğunu anlattı.

  • 3 Quaresma'dan şoke eden itiraf!
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    Kendisi için oldukça kötü geçen Chelsea döneminde ölümle burun buruna geldiğinden bahseden Quaresma, hayatının en kötü günlerinin Londra'da geçtiğini vurguladı.

  • 4 Quaresma'dan şoke eden itiraf!
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    Ricardo Quaresma'nın açıklamlarının tam metni ise şu şekilde:

  • 5 Quaresma'dan şoke eden itiraf!
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    "Birlikte büyüdüğüm arkadaşlarımın çoğu, alkol ve uyuşturucu batağının içinde kayboldu. Ben ise futbol topunu ve sahaları seçtim."

  • 6 Quaresma'dan şoke eden itiraf!
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    "Henüz genç olduğum zamanlarda, neden insanların sürekli benim hata yapmamı beklediklerini anlayamıyordum."

  • 7 Quaresma'dan şoke eden itiraf!
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    "Şimdi ise 34 yaşına geldim ve artık diğerlerinin düşüncelerini umursamıyorum. Hiçbir zaman maçtan sonra gazeteleri açıp, hakkımdaki eleştirileri okuyan birisi olmadım."

  • 8 Quaresma'dan şoke eden itiraf!
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    "Diğerlerinin bana ve oynadığım futbola dair eleştirilerine ihtiyacım yok!"

  • 9 Quaresma'dan şoke eden itiraf!
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    "Okula gittiğim zamanların bir tanesinde okulda bir çocuk kaybolmuştu. Diğer öğrencilerin neredeyse hepsi; "yaptıysa bu çingene yapmıştır" diyerek beni sorumlu tuttu."

  • 10 Quaresma'dan şoke eden itiraf!
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    "Gençken çok yetenekli olduğumu ama asla bir yere varamayacağımı söylediler. Beni ufak gören insanların sözlerini bana daha fazla azim ve güç verdi."

  • 11 Quaresma'dan şoke eden itiraf!
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    "Oldum olası kibirli bir insan olduğuma dair şeyler duyuyorum. Ama gerçek bu değil."

  • 12 Quaresma'dan şoke eden itiraf!
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    "Benim için en önemli olan şey ailedir. Eşim ve üç çocuğum var. Onlar benim en kıymetli varlığım."

     

  • 13 Quaresma'dan şoke eden itiraf!
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    "Porto her zaman seveceğim ve saygı duyacağım bir kulüp ama Portekiz'de bana hak ettiğim saygıyı göstermediler."

  • 14 Quaresma'dan şoke eden itiraf!
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    "2012 yılında Chelsea'de oynarken soyguncular tarafından silahlı saldırıya uğradım."

  • 15 Quaresma'dan şoke eden itiraf!
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    "Portekiz’de gaspa uğradım. 3 silah bana doğrultulmuştu. O an sadece korkumu değil, kendimi de kontrol etmeliydim. Eğer, ters bir hareket yapsaydım bugün yaşamıyor olurdum. Ölümden döndüm." (Fotomaç)

  • 16 Quaresma'dan şoke eden itiraf!
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  • 17 Quaresma'dan şoke eden itiraf!
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