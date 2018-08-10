Queen of the South - Dundee United maçı heyecanı

İskoçya Championship maçında Queen of the South ile Dundee United, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Queen of the South son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Dundee United, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 384 kodlu maçı oynayanlar; Queen of the South galibiyet oranı 2.45, beraberlik oranı 2.95, Dundee United galibiyet oranı 2.20. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Queen of the South son haftadaki Brechin City müsabasında 1-5 kazandı.

Dundee United ise Livingston maçında 2-0 kazandı.

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