Quercetin içeren besin takviyesi otizmde iyileştirici etkiye sahip mi? Birçok hastalığın tedavisinde olumlu sonuçları olan tedaviye yardımcı Quercetin takviyesinin, otizm ve otizm spektrum bozukluğu gibi sorunlarda iyileştirici etkisi olduğuna dikkat çekiliyor ve takviye tedavi olarak iyi bir seçenek olduğu belirtiliyor. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu'nun haberi

“İsoquercetin” günümüzde besin desteği haliyle birçok hastalığın tedavisinde destekleyici ve iyileştirici bir takviye olarak kullanılıyor. Bu hastalıklar arasında kalp, kanser ve dejeneratif beyin bozuklukları bulunuyor ve bu hastalık risklerinin azaltılması hedefleniyor. Bu molekülün, özellikle mevsim geçişlerinde görülen alerji kaynaklı hastalıklarda da iyi bir besin desteği olduğuna dikkat çekiliyor. İsoquercetinin histaminin bağışıklık sisteminden salınmasını engelleyerek doğal bir antihistamin görevi gördüğü, kaşıntı, göz yaşarması, hapşırma ve sinüs tıkanıklığı gibi yan etkileri azaltmaya yardımcı olduğu belirtiliyor.

Prof. Dr. Vefik Arıca

OTİZMDE İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ VAR MI?

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Quercetin’in iyileştirici etkisinin otizm ve otizm spektrum bozukluğunda da keşfedildiğine dikkat çekerek, bunların antioksidan ve antienflamatuar etkiler olduğunu söylüyor. Arıca; “Yeni çalışmalar, Quercetin’in bilinen faydalarının ötesine geçildiğini ortaya koyuyor. Bir araştırma, antioksidan ve anti-enflamatuar flavonoid kombinasyonlarının otizm spektrum bozuklukları için takviye tedavisi olarak iyi bir seçenek olabileceğini gösteriyor” diyor ve devam ediyor; “Atlanta Centre Spring MD'de görevli uzman bütünsel tıp aile hekimleri, quercetin takviyeleri almanın ve quercetin açısından zengin besinleri tüketmenin otizm ve otizm spektrum bozuklukları için destekleyici olma oranını araştırıyorlar” diyor.

NELERDE BULUNUYOR?

Quercetin adı verilen flavonoid, en çok elma, narenciye, ahududu, yeşillikler, soğan, maydanoz, adaçayı, çay, kırmızı üzüm ve kirazda bulunuyor. Bu molekülün biyoemilim ve biyoyararlanım bakımından daha gelişmiş formu olan İsoquercetinin, otizmde zihinsel performansı korumaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Nörogelişimsel bir bozukluk olan “otizm spektrum bozuklukları” beyin büyümesini ve gelişimini etkileyerek dikkat, bilişsel ve öğrenme bozuklukları, tekrarlayan davranışlar ve iletişim sorunları gibi sosyal bozukluklara neden oluyor. Hekimler, otizm spektrum bozukluğu olan kişilerde, artmış “oksidatif stres” ve beyin enflamasyonuna yol açan “zayıf bağışıklık sistemi” gibi faktörlerle daha çok karşılaşıldığını söylüyor. İsoquercetin'in antioksidan özellikleri, beyni korumaya yardımcı oluyor ve oksidatif stresi azaltarak davranış değişikliklerini ve sorunlarını kontrol altına alma konusunda destek sağlıyor. Yapılan araştırmalar, Quercetin içeren besinlerin tüketilmesinin zihinsel ve fiziksel performansı iyileştirdiğini ve enfeksiyon riskini azalttığını gösteriyor. Özellikle beyin enflamasyonunda artış görülmesi durumunda, “beyin sisi” ve “dikkat eksikliği” gibi sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Bu durumda enfeksiyon riskini azaltmanın yolunun enflamasyonu azaltmak olduğu belirtiliyor.

OTİZMLİ ÇOCUKLARIN BESLENMESİNDE İYİ BİR ALTERNATİF

Prof. Dr. Vefik Arıca, “Otizmli çocuğu olan birçok ebeveyn, çocuklarının alerjiye benzer semptomlara sahip olduğunu bildiriyor. Doğal bir antihistamin olan quercetin, otizmli çocukların beslenmesinde iyi bir alternatif olarak önem kazanıyor. Otistik çocuklarda gastrointestinal sorunlar da yaygın görülüyor. Literatürde, yapılmış olan randomize kontrollü çalışmalar, Quercetin’in anti-enflamatuar özelliğiyle gastrointestinal sistemin iltihaplanmasını önlediğini ortaya koyuyor” diyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR

Prof. Dr. Vefik Arıca, Quercetin molekülünün kendisinden yaklaşık 5 kat daha fazla gelişmiş biyoemilim ve yaklaşık 18 kat daha fazla biyoyararlanıma sahip İsoquercetin formuna dikkat çekiyor ve “Quercetin molekülü Türkiye'de yüksek saflıkta Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde üretiliyor” bilgisini veriyor.

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