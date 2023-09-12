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        Haberler Yaşam 1 milyon TL'yi kazanmıştı! Rabia Birsen Güvercin’in protezini ücretsiz karşılanacak! - En son haberler

        Yarışmadan 1 milyon TL kazanan Rabia'nın protezini ücretsiz karşılayacak

        Ankara'da, protez üretimi yapan Kırşehirli iş insanı Mustafa Düğer (53), Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL kazanan Rabia Birsen Güvercin'in (24) estetik protez kol masrafını ücretsiz karşılayacağını söyledi. Düğer, Kendisine ulaştım. Çok mutlu oldu. Bizler de çok mutlu olduk dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:58 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:07
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        Rabia Birsen Güvercin'in protezini ücretsiz karşılayacak
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        Ankara'da yaşayan Rabia Birsen Güvercin, geçen yıl Kurban Bayramı'nda esnaf babasına yardım ederken kolunu kıyma çekme makinesine kaptırdı. Hastaneye kaldırılan Güvercin'in sağ eli bilekten ampute edildi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Güvercin, 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Soruya doğru yanıt veren Güvercin, 1 milyon TL'nin sahibi oldu. Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunu olan Güvercin, parayla estetik kol protezi yaptırmak istediğini açıkladı.

        'BİR BABA OLARAK ÇOK ETKİLENDİM'

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        Güvercin'in protez masraflarını ücretsiz karşılayacağını söyleyen Kırşehirli iş insanı protez üreticisi Mustafa Düğer, Rabia kızımızı televizyonda izledim. Açıklamalarını dinledim. Bir baba olarak çok etkilendim. Benim de onun yaşlarında bir kızım var. Bir protez kullandığını gördüm. Çok etkileyici bir konuşması oldu. Ben de bu işlerle uğraşan bir vatandaş olarak üzerime sorumluluk düştüğünü hissettim. Rabia kızımızın istemiş olduğu, ekranda söylediği estetik kol protezini yapacağımı kendisine ilettim. Kendisine ulaştım ve bu konuyu görüştüm. Bizim tarafımızdan kendisine ücretsiz bir şekilde karşılanacağını ilettim. Çok mutlu oldu. Bizler de çok mutlu olduk diye konuştu.

        '2-3 AY SÜRECEK VE KENDİSİNE TESLİM EDECEĞİZ'

        Rabia Birsen Güvercin ile görüşeceklerini belirten Düğer, Bizimle buluştuğu andan itibaren elinin ölçülerini alacağız. Bu protezin yapım süresi çok kısa bir sürede olmuyor. Estetik bir kol protezi olduğu için biraz zaman alabiliyor. Estetik olması sebebiyle çok hassasiyet ve özen gösterilmesi gerekiyor. Bunun yapım süresi 2-3 ay sürecek ve kendisine teslim edeceğiz. 60 ülkeye protez dalında ihracat yapıyoruz. Rabia'nın da ihtiyacını karşılayınca bir 60 ülkeye daha ihracat yapmış kadar mutluluk ve huzur duyacağız ifadelerini kullandı.

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