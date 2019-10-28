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HaberlerFutbolRadamel Falcao'da son dakika gelişmesi! Galatasaray haberleri

Radamel Falcao'da son dakika gelişmesi

Sakatlığı nedeniyle son olarak Beşiktaş derbisinde de kadroya alınmayan Radamel Falcao'nun durumuyla ilgili Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor

Radamel Falcao

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında evinde Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığı süren Radamel Falcao ise takımdan ayrı çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda dün akşam oynanan Beşiktaş maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer futbolcular ise antrenmana core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde pasa yönelik dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

KULÜPTEN FALCAO AÇIKLAMASI

 

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikayetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisi ile tedavisine başlanan Radamel Falcao’nun çalışmaları, fizyoterapistler ve kondisyonerler gözetiminde takımdan ayrı devam etti.

Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiğinde ve yumuşak dokusunda ödemi bulunan ve fizik tedavisi süren Falcao'nun sahaya dönüş zamanı için günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verilecek.

Sarı-kırmızılılar, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

EŞİNDEN "EVİNİZE DÖNÜN!" YANITI

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızının eşi Lorelei Taron, kendisine "Evinize dönün" diye tepki gösteren bir Instagram kullanıcısına yanıt verdi. Taron, yazdığı yorumda "Seni üzdüğüm için özür dilerim ancak Galatasaray şu an bizim evimiz ve kalıp, takım için savaşacağız" ifadelerini kullandı.

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