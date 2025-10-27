Radiohead'in solisti Thom Yorke, grubun Filistin yanlısı aktivistlere karşı gelerek Tel Aviv'de konser vermesinden 8 yıl sonra, artık İsrail'de konser vermeyeceğini söyledi. Yorke; "Netanyahu rejiminin 5 bin mil yakınında olmak istemem” dedi.

Thom York

Thom Yorke, 2017'de Tel Aviv'de konser verme kararından dolayı pişman olduğunu ifade ederek; "Otele gelip bize teşekkür eden üst düzey bir İsrailli yetkiliyi görünce dehşete kapılmıştım" diye konuştu.

Radiohead'in 2016 - 2018 A Moon Shaped Pool dünya turnesi, İngiliz yönetmen Ken Loach gibi isimlerin boykot çağrılarına ve kamuoyunun eleştirilerine rağmen grubun Tel Aviv'de konser vermesi üzerine tepkiyle karşılanmıştı. Yorke o dönem yaptığı açıklamada; "Bir ülkede konser vermek, o hükümeti desteklemek anlamına gelmez. Biz ABD'de de sahne alıyoruz ama Trump’ı desteklemiyoruz” demişti.

Grup, 7 yıl aradan sonra Avrupa turnesine başlayacak. Filistin için Akademik ve Kültürel Boykot Kampanyası (PACBI), grup üyesi Jonny Greenwood’un 2024’te Tel Aviv’de verdiği konser nedeniyle turneye boykot çağrısı yapmıştı.

Jonny Greenwood