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Haberler Gündem Eğitim Radon Simgesi Nedir? Radon Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
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Radon simgesi nedir? Radon elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Radon elementi; ağırlığı havadan yaklaşık 8 kat daha fazla olan ve soy gaz grubunda yer alan renksiz bir gazdır. Kanserojen etkisi sebebiyle, sigaradan sonra akciğer kanserine en çok yol açan madde olma özelliği de taşıyan radon; toryum ve uranyumun kurşuna dönüştüğü bir ara dönemde oluşan elementtir. Normal sıcaklıklar altında en yoğun gazlardan biri olan radon elementi özellikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Radon Simgesi Nedir? Radon Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
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Uranyum, toryum, polonyum ve radyumdan sonra keşfedilen beşinci radyoaktif element olan radon periyodik tabloda nerede yer alır? Radonun sembolü nedir? Radon elementi hakkında tüm bilgileri sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

Radon Simgesi Nedir?

Renksiz ve kokusuz olması sebebiyle duyular aracılığıyla saptanamayan radonun sembolü Rn’dir ve radyum elementinin bozunumu ile alakalı yapılan çalışmalar esnasında keşfedildiği için bu ismi almıştır.

Radon Özellikleri Nelerdir?

Radyumun bozulmuş izotoplarından ortaya çıkan bir gaz olarak keşfedilen radonun kâşifi Friedrich Ernst Dorn’dur. Herhangi bir renge ve kokuya sahip olmayan bu soy gaz, radyoaktif özellikler taşımaktadır. Hafif olan soy gazlardan daha fazla suda çözülmesine rağmen, çözünürlüğü az olan radon, normal sıcaklık altında en yoğun gazlardan birisidir.

Katı durumda soğutulduğunda sarı renkte yanan bu elementin sıcaklığı düştükçe alevleri turuncu ve kırmızıya dönmektedir. Doğada toryum ve uranyum elementinin kurşuna dönüştüğü bir ara dönemde oluşan radon, yeryüzünde yer alan uranyumun parçalanarak radyuma dönüşmesi esnasında ortaya çıkan bir gazdır.

Açık havada bulunan radon gazı oranı, her ne kadar çok düşük olsa da kapalı alanlarda bu seviye oldukça yüksek olabilmektedir. Binaların altında yer alan toprak ve kayaların, temel birer radon kaynağı olmasından dolayı bu gaz evlere kolaylıkla sızabilmektedir ve kapalı ortamda birikebilmektedir. Bir binanın tabanında bulunan çatlaklar, bu radyoaktif gazın binaya sızmasına neden olmaktadır. Bu sebeple binalar yapılırken bu tehlikeden korunmak için uygun yalıtım malzemelerinin kullanılması ve varsa binada bulunan çatlakların onarılması gerekmektedir.

Radon elementinin biyolojik yönü her ne kadar bilinmese de renksiz ve kokusuz bu gazın teneffüs edilmesi, canlıları radyasyona maruz bırakmaktadır. Bunun yanında bu gaz, sigaradan sonra akciğer kanserine neden olan en büyük etken olarak bilinmektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda 20 bin kişinin radon gazına bağlı akciğer kanserinden hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir.

Alfa ışıması yaparak polonyuma dönüşen bu elementin, bu bozunma sırasında açığa çıkarttığı radyasyon, bir dönem kanser tedavisinde de kullanılmıştır. Radon elementi gaz halde küçük tüpler içine hapsedilmiş ve kanserli bölgeye yerleştirilerek, tümörlerin tedavisi için kullanılmıştır. Fakat daha sonra kanserlerin tedavisinde kullanılan daha güvenli yolların keşfedilmesi ile bu tedavi yöntemi terk edilmiştir.

Radon elementi hakkında dikkat çeken bazı bilgiler ise şu şekildedir:

  • Radon gazının yerleşim yerlerinde birikerek radyasyon yayabildiği, ilk kez 1985 yılında tespit edilmiştir.
  • Kapalı ortamlarda biriken radyon gazından korunmanın en basit yolu; bulunulan yerin sıklıkla havalandırılmasıdır.
  • Türkiye’de radon tehlikesinin en yüksek olduğu ille Çankırı, Kars ve Çanakkale’dir.
  • Türkiye’de 60 kadar binada radon gazı ölçümleri yapılmaktadır.

Radon Gazı Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?

Atom numarası 86 ve simgesi Rd olan Radon elementi; periyodik tablonun 6. periyodunun 18. grubunda yer almaktadır. Radyoaktif bir soy gaz olan bu elementin erime noktası -71, kaynama noktası ise -62 santigrat derece olarak ölçülmüştür. Soy gazlar grubun en son ve en ağır olan üyesi olan radonun atom ağırlığı ise 222’dir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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