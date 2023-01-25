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Haberler Gündem Eğitim Periyodik Tabloda İlk 20 Element Nedir? İlk 20 Element Sembolleri ve Özellikleri
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Periyodik tabloda ilk 20 element nedir? İlk 20 element sembolleri ve özellikleri

Periyodik tablo ya da bir diğer ifadeyle periyodik cetvel; elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş bir çizelgedir. Elementlerin atom numarası, kütle numarası, atom sembolleri ve atom ağırlığı gibi bilgileri bünyesinde barındıran periyodik tabloda bulunan tüm elementler belli bir kurala göre sınıflandırılmıştır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Periyodik Tabloda İlk 20 Element Nedir? İlk 20 Element Sembolleri ve Özellikleri
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Toplamda 118 adet elementin gösterildiği periyodik cetvelde ilk 20 element bazı özelliklerine göre dizilmiştir. Peki, ilk 20 element periyot ve grup numaraları nelerdir? İlk 20 element ezberleme yöntemi nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Periyodik Tablodaki İlk 20 Element

Periyodik Tabloda yer alan ilk 20 element atom numaralarına göre şu şekilde sıralanmaktadır:

  1. Hidrojen
  2. Helyum
  3. Lityum
  4. Berilyum
  5. Bor
  6. Karbon
  7. Azot
  8. Oksijen
  9. Flor
  10. Neon
  11. Sodyum
  12. Magnezyum
  13. Alüminyum
  14. Silisyum
  15. Fosfor
  16. Kükürt
  17. Klor
  18. Argon
  19. Potasyum
  20. Kalsiyum

İlk 20 Element Özellikleri Ve Sembolleri

Özellikle kimya derslerinin önemli konularından bir tanesi olan ilk 20 element sembolleri ve ilk 20 element özellikleri şu şekildedir:

Hidrojen (H) : Standart sıcaklık ve basınç altında renksiz ve kokusuz bulunan bu element, hafif ve oldukça yanıcı bir diatomik gazdır.

Helyum (HE) : Soy gaz olmasından dolayı herhangi bir tepkimeye girmeyen ve eylemsiz olan bu element, hidrojenden sonraki en hafif elementtir.

Lityum (Lİ) : Doğada saf halde bulunmayan bir element olan lityum, yumuşak ve gümüşe çalan beyaz renklidir.

Berilyum (BE) : Erime noktası yüksek bir element olan berilyum, ender görülen elementlerden bir tanesidir. Bilgisayar parçaları ve uzay teknolojisinde kullanılan bir element olarak dikkat çekmektedir.

Bor (B) : Yarı metal bir element olan bor; oda sıcaklığında katı halde bulunur.

Karbon (C) : Doğada yaygın olarak bulunan karbon; bolluk oranı açısından evrenin altıncı büyük elementidir.

Azot (N) : Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olan bu element, aynı zamanda Dünya atmosferinin %78’ini oluşturmaktadır.

Oksijen (O) : Standart sıcaklık altında soluk mavi olarak bulunan bu element, kokusuz ve yanıcıdır.

Flor (F) : Halojenler grubuna ait bir element olan flor; pek çok kimyasalın yapısında bulunmaktadır.

Neon (NE) : Atmosferde ve yeraltından çıkan gazların bileşiminde bulunan bir elementtir. Renksiz bir gaz olan neonun derinliği de sıfırdır.

Sodyum (NA) : Yumuşak ve kaygan bir metal olan sodyum, havayla teması halinde hızla oksitlenen bir elementtir.

Magnezyum (MG) : Genellikle bir alaşım maddesi olarak diğer metallerle karıştırılarak kullanılan bu element, kolayca alevlenebilme özelliğine sahiptir.

Alüminyum (AL) : Doğada genellikle boksit madeni olarak bulunan bu element, yumuşak ve hafif bir metal olup oksitlenmeye karşı yüksek dirençlidir.

Silisyum (Sİ) : Yeryüzünde en çok rastlanan elementlerden bir tanesidir ve yarı iletken bir özelliğe sahiptir.

Fosfor (P) : İnsan vücudunda kalsiyumdan sonra en çok bulunan kimyasal elementtir. Doğada beyaz, kırmızı ve siyah olmak üzere 3 ayrı formda bulunur.

Kükürt (S) : Işık ve elektrik iletemeyen bu element, kokusuz ve renklidir.

Klor: (CL) : Zehirli gazlardan bir tanesi olan bu element, renkli bir yapıdadır.

Argon (AR) : Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Kaliteli çelik üretiminde kullanılmaktadır.

Potasyum (P) : Kimyasal bir element olan potasyum, yumuşak ve gümüş renkli bir alkali metaldir.

Kalsiyum (C) : Gümüş kadar parlak bir elementtir. Kırılgan olmasına rağmen yumuşak olan bu element elektriği iletme konusunda da oldukça başarılıdır.

İlk 20 Elementin Periyot Ve Grup Numaraları

Periyodik tabloda ilk 20 sırada bulunan elementlerin periyot ve grup numaraları sırasıyla şu şekildedir:

  • Hidrojen: 1A grubu 1. periyot
  • Helyum: 8A grubu 1. periyot
  • Lityum: 1A grubu 2. periyot
  • Berilyum: 2A grubu 2. periyot
  • Bor: 3A grubu 2. periyot
  • Karbon: 4A grubu 2. periyot
  • Azot: 5A grubu 2. periyot
  • Oksijen: 6A grubu 2. periyot
  • Flor: 7A grubu 2. periyot
  • Neon: 8A grubu 2. periyot
  • Sodyum 1A grubu 3. periyot
  • Magnezyum: 2A grubu 3. periyot
  • Alüminyum: 3A grubu 3. periyot
  • Silisyum: 4A grubu 3. periyot
  • Fosfor: 5A grubu 3. periyot
  • Kükürt: 6A grubu 3. periyot
  • Klor: 7A grubu 3. periyot
  • Argon: 8A grubu 3. periyot
  • Potasyum: 1A grubu 4. periyot
  • Kalsiyum: 2A grubu 4. periyot

İlk 20 Element Ezberleme

Periyodik tablonun ilk 20 sırasında bulunan elementleri ezberlemek, bazen öğrenciler için zorlayıcı olabilmektedir. Ancak bu ezberi kolayca yapmanın bir yolu bulunmaktadır. Bu elementleri kolayca ezberlemenizi sağlayacak olan ilk 20 element kodlama yöntemini aşağıda bulabilirsiniz:

Gruplara göre ilk 20 element ezberleme yöntemi şu şekildedir:

1A Grubu: Haydarpaşa (H) Lisesi'nin (Li) nankör (Na) kimyacısı (K) Rabia’nın (Rb) cesedini (Cs) fırlattı (Fr).

2A Grubu: Beymen (Be) mağazasında (Mg) Canan'a (Ca) sarılan (Sr) Bahar (Ba) rahatladı (Ra).

3A Grubu: Bal (B) (Al) gavanozundaki (Ga) inatçı (In) tilki (Tl).

4A Grubu: Camı (C) silerken (Si) geçen (Ge) sinek (Si) pembeydi (Pb).

5A Grubu: Nazik (N) piyade (P) astsubay (As) (Sb) Bilge (Bi).

6A Grubu: O (O) seni (S) seven (Se) tek (Te) Polonyalı (Po).

7A Grubu: Fanta (F) cola (Cl) bira (Br) iç (I) at (At).

8A Grubu: Hergele (He) Necip (Ne) arsız (Ar) karısını (Kr) kesip (Xe) rendeledi (Rn).

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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