Toplamda 118 adet elementin gösterildiği periyodik cetvelde ilk 20 element bazı özelliklerine göre dizilmiştir. Peki, ilk 20 element periyot ve grup numaraları nelerdir? İlk 20 element ezberleme yöntemi nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Periyodik Tablodaki İlk 20 Element

Periyodik Tabloda yer alan ilk 20 element atom numaralarına göre şu şekilde sıralanmaktadır:

Hidrojen Helyum Lityum Berilyum Bor Karbon Azot Oksijen Flor Neon Sodyum Magnezyum Alüminyum Silisyum Fosfor Kükürt Klor Argon Potasyum Kalsiyum

İlk 20 Element Özellikleri Ve Sembolleri

Özellikle kimya derslerinin önemli konularından bir tanesi olan ilk 20 element sembolleri ve ilk 20 element özellikleri şu şekildedir:

Hidrojen (H) : Standart sıcaklık ve basınç altında renksiz ve kokusuz bulunan bu element, hafif ve oldukça yanıcı bir diatomik gazdır.

Helyum (HE) : Soy gaz olmasından dolayı herhangi bir tepkimeye girmeyen ve eylemsiz olan bu element, hidrojenden sonraki en hafif elementtir.

Lityum (Lİ) : Doğada saf halde bulunmayan bir element olan lityum, yumuşak ve gümüşe çalan beyaz renklidir.

Berilyum (BE) : Erime noktası yüksek bir element olan berilyum, ender görülen elementlerden bir tanesidir. Bilgisayar parçaları ve uzay teknolojisinde kullanılan bir element olarak dikkat çekmektedir.

Bor (B) : Yarı metal bir element olan bor; oda sıcaklığında katı halde bulunur.

Karbon (C) : Doğada yaygın olarak bulunan karbon; bolluk oranı açısından evrenin altıncı büyük elementidir.

Azot (N) : Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olan bu element, aynı zamanda Dünya atmosferinin %78’ini oluşturmaktadır.

Oksijen (O) : Standart sıcaklık altında soluk mavi olarak bulunan bu element, kokusuz ve yanıcıdır.

Flor (F) : Halojenler grubuna ait bir element olan flor; pek çok kimyasalın yapısında bulunmaktadır.

Neon (NE) : Atmosferde ve yeraltından çıkan gazların bileşiminde bulunan bir elementtir. Renksiz bir gaz olan neonun derinliği de sıfırdır.

Sodyum (NA) : Yumuşak ve kaygan bir metal olan sodyum, havayla teması halinde hızla oksitlenen bir elementtir.

Magnezyum (MG) : Genellikle bir alaşım maddesi olarak diğer metallerle karıştırılarak kullanılan bu element, kolayca alevlenebilme özelliğine sahiptir.

Alüminyum (AL) : Doğada genellikle boksit madeni olarak bulunan bu element, yumuşak ve hafif bir metal olup oksitlenmeye karşı yüksek dirençlidir.