Korozyona karşı oldukça dayanıklı biz özellik gösterdiği için paslanmaz çelik, madeni para gibi birçok ürünün üretiminde kullanılan ve soğuk ya da sıcak olarak işlenebilen nikel elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Nikelin sembolü nedir? İşte, tüm detaylar...
Nikel Simgesi Nedir?
Gerek endüstri gerekse de tıp alanının önemli hammaddelerinden bir tanesi olan nikelin sembolü Ni’dir. Bu elementin ismi ise Almancada, şeytanın bakırı ya da yalancı bakır anlamına gelen “kupfernickel” kelimesinden gelmektedir. Alman madenciler; bakıra benzeyen ve ondan bakır çıkarabileceklerini düşündükleri için bu elemente bu ismi vermişlerdir.
Nikel Elementi Özellikleri
Doğada saf olarak değil genellikle kobalt ile birlikte bulunan nikel elementinin dünyaya göktaşları aracılığıyla geldiği kabul edilmektedir. Kökenleri çok eskiye dayanan bu elementin keşfi ise 1751 yılında gerçekleşmiştir. İsveçli bir maden bilimci olan Baron Axel Fredrik Cronstedt; bakır elementini nikoletinden ayırmaya çalışırken nikeli elde etmiştir.
Oldukça sert ve katı bir element olan nikel; gümüş beyaz bir renge sahip olan alaşım bir metaldir. Dünya’da en bol bulunan 5. element olan nikel elementi, laterik ve magmatik sülfit yatakları adı verilen yataklardan elde edilmektedir.
Nikel rezervinin en fazla bulunduğu yerler ise Rusya, Kanada, Yeni Kaledonya, Küba ve Amerika Birleşik Devletleri’dir. 150 milyon ton olduğu tahmin edilen dünya nikel rezervlerinin yaklaşık %40’ı Rusya, Çin ve Küba’da bulunan yataklardan elde edilmektedir. Türkiye ise işlenebilir nikel yataklarına sahip olmamasından ötürü, bu ihtiyacını ithalat yoluyla çözmektedir.
Bakır, krom, alüminyum gibi metallerle oluşturulan birçok alaşımda kullanılan nikel elementi, korozyona dayanıklı olması sebebiyle paslanmaz çelik üretiminde kullanılmaktadır. Paslanmaz çelik üretiminde kullanılan nikel alaşımı; çeliklere paslanmaz bir özellik kazandırmasının yanında, onları aside karşı da koruyucu kılmaktadır. Ayrıca paslanmaz çelikler nikel alaşımı sayesinde, sürtünmeye ve yüksek sıcaklılara karşı da yüksek bir direnç kazanırlar.
Nikel elementi; paslanmaz çelik üretiminin dışında da birçok alanda kullanılmaktadır. Madeni para ve mıknatıs üretiminde de nikel, sıklıkla başvurulan bir elementtir. Tüm bunların yanında çatal, kaşık gibi mutfak ekipmanları, çekiç, pense, anahtar gibi el aletleri, tıp alanında kullanılan neşter gibi ameliyathane aletleri, süt makineleri, motor parçaları, pil ve batarya üretimi gibi birçok alanda yapılan üretimlerde nikel elementi kullanılmaktadır.
Doğada bulunan bir maden olmasının yanında içinde nikel bulunan besinler de bulunmaktadır. Beyaz peynir, sucuk, ciğer, midye, çikolata, fındık, badem, alkollü içecekler, fasulye, ıspanak ve maydanoz gibi birçok sebze ya da besin maddesinde de nikel bulunmaktadır. Gıda ürünlerinde bulunan nikel; bazı insanlarda nikel alerjisine yol açabilmektedir ve Türkiye nüfusunun yaklaşık %15’inde nikel alerjisi olduğu tahmin edilmektedir. Bu alerji sebebiyle ortaya çıkan belirtiler ise baş ağrısı, egzama ve yorgunluk olarak tespit edilmiştir.
Nikel Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
Atom numarası 28, sembolü ise Ni olan nikel elementi; periyodik tablonun 4. periyodunun 10. grubunda yer almaktadır. Geçiş metali olarak sınıflandıran ve periyodik tablo da bu grupta yer alan Nikel elementinin kaynama noktası 2913; erime noktası ise 1455 santigrat derecedir.
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