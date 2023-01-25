Özellikle gündelik hayatın vazgeçilmez parçaları olan cep telefonları, bilgisayarlar gibi cihazların batarya ve pillerinde de karşımıza çıkan lityum elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Lityum simgesi nedir? İşte, tüm detaylar…

Lityum Simgesi Nedir?

Sağlık alanı da dâhil olmak üzere birçok alanda kullanılan lityumun sembolü Li’dir. İsmini Yunancada bulunan ve taş anlamına gelen “lithos” kelimesinden alan bu element, 1817 yılında keşfedilmiştir.

Lityum Özellikleri

1817 yılında İsveçli bilim insanı Johan August Arfwedson tarafından analiz ve tespit edilen lityum; alkali metaller arasında yer alan bir elementtir. Gümüşe benzer bir renge sahip olan ve bıçakla kesilecek kadar yumuşak bir yapıda bulunan bu element, yoğunluğu en düşük metal olarak da öne çıkmaktadır.

Oda sıcaklığı altında azot ile reaksiyona giren tek metal olan lityum, bunun yanında su ile de çok hızlı tepkimeye giren bir elementtir. Yerkabuğunda da %0.00006 oranıyla bulunan bu element, doğada nadir olarak görülür, saf halde bulunmaz ve yalnızca bileşikler içinde bulunur.

Ticari bir meta olarak kullanılacak olan lityumu elde etmek için spodumen minerali kullanılmaktadır. Bunun yanında yer altı suları ve killer gibi çeşitli mineraller de lityum için oldukça önemli cevherlerdir.

Tüm kayalarda az da olsa bulunabilen lityum elementi; alevin üzerine konduğunda canlı bir kırmızı renk verirken; tutuştuğunda ise çıkan alev, parlak bir beyaza dönmektedir. Aynı zamanda lityum kaynaklı çıkan alevler kolay söndürülebilir alevler değillerdir ve bunları söndürmek için özel kimyasallardan oluşan söndürme sistemleri kullanılmaktadır.