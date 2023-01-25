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Haberler Gündem Eğitim Lityum Simgesi Nedir? Lityum Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
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Lityum simgesi nedir? Lityum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Hafif ve yanıcı bir element olan lityum; doğal ortamda serbest durumda bulunmayan bir elementtir. Su ile kolayca tepkimeye giren ve hızla kararma özelliği gösteren lityum elementi, bitkiler tarafından kolayca emilebildiği için birçok sebzede de bolca bulunmaktadır. Bunun yanında neredeyse tüm kayaçlarda da bulunabilen lityum elementi özellikleri nelerdir? Lityumun sembolü nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Lityum Simgesi Nedir? Lityum Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
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Özellikle gündelik hayatın vazgeçilmez parçaları olan cep telefonları, bilgisayarlar gibi cihazların batarya ve pillerinde de karşımıza çıkan lityum elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Lityum simgesi nedir? İşte, tüm detaylar…

Lityum Simgesi Nedir?

Sağlık alanı da dâhil olmak üzere birçok alanda kullanılan lityumun sembolü Li’dir. İsmini Yunancada bulunan ve taş anlamına gelen “lithos” kelimesinden alan bu element, 1817 yılında keşfedilmiştir.

Lityum Özellikleri

1817 yılında İsveçli bilim insanı Johan August Arfwedson tarafından analiz ve tespit edilen lityum; alkali metaller arasında yer alan bir elementtir. Gümüşe benzer bir renge sahip olan ve bıçakla kesilecek kadar yumuşak bir yapıda bulunan bu element, yoğunluğu en düşük metal olarak da öne çıkmaktadır.

Oda sıcaklığı altında azot ile reaksiyona giren tek metal olan lityum, bunun yanında su ile de çok hızlı tepkimeye giren bir elementtir. Yerkabuğunda da %0.00006 oranıyla bulunan bu element, doğada nadir olarak görülür, saf halde bulunmaz ve yalnızca bileşikler içinde bulunur.

Ticari bir meta olarak kullanılacak olan lityumu elde etmek için spodumen minerali kullanılmaktadır. Bunun yanında yer altı suları ve killer gibi çeşitli mineraller de lityum için oldukça önemli cevherlerdir.

Tüm kayalarda az da olsa bulunabilen lityum elementi; alevin üzerine konduğunda canlı bir kırmızı renk verirken; tutuştuğunda ise çıkan alev, parlak bir beyaza dönmektedir. Aynı zamanda lityum kaynaklı çıkan alevler kolay söndürülebilir alevler değillerdir ve bunları söndürmek için özel kimyasallardan oluşan söndürme sistemleri kullanılmaktadır.

Tüm bu fiziksel özelliklerin yanında, lityumun insan sağlığı açısından da büyük faydaları bulunmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde; kemiklerin güçlendirilmesi, beyin sağlığı, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, kalp ve damar sağlığı, hafıza sorunları, migren ve alkol sorunlarında bu elementin olumlu etkileri açıkça görülmüştür.

İnsan sağlığına olan olumlu etkileri bilinen lityumun kullanım alanlarından bir tanesi de ilaç sektörüdür. Bipolar bozukluk ve manik depresif gibi rahatsızlıkların tedavisinde lityum, başvurulan bir tedavi yöntemidir. Bunun yanında lityum elementi, depresyonun tedavisinde kullanılan antidepresan ilaçların içinde de bulunmaktadır.

İlaç sektörü yanında lityumun kullanıldığı bir diğer alan ise pil ve batarya üretimidir. Lityum pil olarak ifade edilen piller, diğer pillere oranla daha uzun ömürlü olduğundan cep telefonları, bilgisayarlar, kalp pilleri, saat pilleri ve kameralar gibi cihazların bataryalarında lityum elementi kullanılmaktadır.

Cam ve seramik yapımı da lityumun kullanım alanlarından bir tanesidir. Bunun yanında lityum ile alüminyumun karışımından elde edilen alaşım, uçak ve yüksek hızlı trenlerin gövdelerinin zırhlanmasında kullanılmaktadır. Ayrıca aküler, radyo frekans vericileri, motor yağları ve klimalar gibi alet ve cihazların üretiminde de lityum elementine rastlamak mümkündür.

Lityum Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?

Atom numarası 3, sembolü ise Li olan lityum elementi; periyodik tablonun 2. periyodunun 1. grubunda yer almaktadır. Kütle açısından en hafif metal olan ve bu özelliği nedeniyle su üzerinde yüzebilen lityumun yoğunluğu 0.534 gr/cm küptür. Lityum elementinin kaynama noktası 1342 santigrat derece iken erime noktası ise 180.5 santigrat derece olarak ölçülmüştür.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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