Gümüş Simgesi Nedir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Gümüş Simgesi Nedir? Gümüş Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
ABONE OL

Gümüş simgesi nedir? Gümüş elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Parlak bir renge sahip, değerli bir metal olan gümüş elementini; özellikle takı ve mücevherat yapımında sıklıkla kullanılmasından dolayı yakından tanırız. Altından sert, bakırdan yumuşak bir yapıda olan gümüş elementi, aynı zamanda ısı ve elektrik iletkenliği konusunda da oldukça başarılıdır. Kolay işlenebilir dövülebilir bir element olduğu için tel ya da levha haline de getirilebilen gümüşün sembolü nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Gümüş Simgesi Nedir? Gümüş Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
HABERTURK.COM

Tarihin eski dönemlerinden itibaren Mısırlılar, Çinliler, Persler ve Yunanlar gibi çeşitli uygarlıklar tarafından da kullanılmış olan, kimi zaman mücevher kimi zaman da basılan madeni paraların hammaddesi olarak değerlendirilmiş olan gümüş elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Gümüş simgesi nedir? İşte, tüm detaylar…

Gümüş Simgesi Nedir?

Var olan tüm metallerin en beyazı olma özelliğine de sahip olan gümüşün sembolü Ag’dir. Gümüş elementine, sahip olduğu bu beyaz ve parlak yapısından dolayı, Latincede parlak ve beyaz gibi anlamlara gelen “Argertum” adı verilmiştir. Ag kısaltması da bu Latince ismin kısaltmasıdır.

Gümüş Elementi Özellikleri

Parlak ve oldukça beyaz bir renge sahip olan gümüş elementi; altından daha sert, bakırdan ise daha yumuşak bir elementtir. Yumuşak olmasından hareketle gümüş; kolayca işlenebilir ve tel ya da levha haline getirilebilir.

İyi bir şekilde parlatıldığında kusursuz bir yansıtıcı halini alan bu element, temiz hava ve su ortamında kararlı yapısını korumayı başarır fakat ozon ya da hidrojen sülfür ile etkileşime girdiğinde donuklaşır. Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan bazı besinlerin gümüşü karartması hadisesi de bu nedenle gerçekleşmektedir.

Genellikle altın ile birlikte bulunan gümüş elementi, yerkabuğunda %0.000001 oranında yer almaktadır. Gümüş elementi, düşük sıcaklık minerali olduğundan dolayı çinko, kalay, antimon ile birlikte bulunmasının yanında; yüksek sıcaklıklarda meydana gelen nikel gibi minerallerin yanında da bulunabilmektedir.

Doğal ortamda nadir olarak serbest bir şekilde bulunan gümüş elementinin yatakları, yerkabuğunda meydana gelen volkanik hareketler neticesinde oluşmuştur ve Kuzey ile Güney Amerika’nın batı kıyılarında bu şekilde oluşmuş gümüş yatakları bulunmaktadır. Bu bölgede bulunan gümüş yatakları o denli zengindir ki; bu bölgeden elde edilen gümüş ile yapılan üretim, dünya üretiminin yaklaşık %60’ına tekabül etmektedir.

Yukarıda detaylarıyla anlattığımız gümüş elementinin tarihi de oldukça eskiye dayanmaktadır. Yapılan araştırmalar, gümüşün insanlık tarafından kullanılmasının MÖ. 4000’e kadar gittiğini bize göstermektedir. İlk olarak Mısırlılar, Persler ve Çinliler gibi uygarlıklar tarafından takı ve süs eşyası yapımında kullanılan gümüş elementi daha sonra Anadolu’nun öne çıkan medeniyetlerinden biri olan Lidyalılar tarafından para olarak kullanılmıştır. Bunun yanında Anadolu coğrafyasında yapılan arkeolojik kazılarda da gümüşten elde edilmiş ve farklı dönemlere tarihlenmiş eşyalara rastlanmaktadır.

Günümüzde de gümüş elementinin kullanım alanı oldukça muhteliftir. Şimdi gelin hep birlikte bu elementin nerelerde kullanıldığına birlikte göz atalım:

  • Tepsi, çatal-bıçak, yüzük, küpe vb. gibi ev dekorasyonu ve takı yapımında.
  • Fotoğrafçılık alanında.
  • Bakteri üremesini engelleyen yapısından dolayı, su arıtım cihazlarının filtrelerinde.
  • Yara ve yanık tedavisinde, bazı yara bantlarının üretiminde.
  • Madeni para imalatı, pil üretimi, dişçilik, elektronik, yapay yağmur elde edilmesi, uzay ve havacılık, ayna yapımı, otomotiv ile lehim ve kaynak gibi alanlarda da gümüş madeni kendine önemli bir kullanım alanı bulmaktadır.

Gümüş Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?

Dünyada az bulunan değerli bir metal olan ve Ag simgesiyle gösterilen gümüş elementi; periyodik tablonun 5. periyodunun 11. grubunda yer almaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Radon Simgesi Nedir? Radon Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
GÜNDEM Radon simgesi nedir?
Periyodik Tabloda İlk 20 Element Nedir? İlk 20 Element Sembolleri ve Özellikleri
GÜNDEM Periyodik tabloda ilk 20 element nedir?
Nikel Simgesi Nedir? Nikel Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
GÜNDEM Nikel simgesi nedir?
Lityum Simgesi Nedir? Lityum Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
GÜNDEM Lityum simgesi nedir?
EGM'den Sedat Peker suç örgütüne ilişkin açıklama
GÜNDEM EGM'den Sedat Peker suç örgütüne ilişkin açıklama
2023 PTT personel alım tarihleri: PTT personel alım başvuruları ne zaman başlıyor, personel alımı olacak mı, şartları neler, kimler başvurabilir?
GÜNDEM 2023 PTT personel alım tarihleri!
Regaip Kandili tarihi 2023: Regaib Kandili ne zaman, yarın mı, bugün mü? Diyanet ile Regaip Kandili tarihi belli oldu!
GÜNDEM 2023 Regaip Kandili tarihi
Manisa'da üniversiteli genç tren garında bıçaklandı
GÜNDEM Üniversiteli genç tren garında bıçaklandı
Regaip Kandilinde okunacak dualar ve sureler: Regaip Kandili Gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir?
GÜNDEM Regaip Kandilinde okunacak dualar
Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
GÜNDEM Otomobil şarampole devrildi! 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.