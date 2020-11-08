Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Radyoloji Günü nedir? Dünya Radyoloji Günü'nün detayları

Radyoloji Günü özellikle sağlık çalışanları tarafından bugün sosyal medyada yapılan paylaşımlarla gündemin ilk sıralarına yerleşti. Peki, Radyoloji Günü nedir? İşte, Radyoloji Günü ile ilgili merak edilip araştırılan detaylar...

Radyoloji Günü nedir? Dünya Radyoloji Günü'nün detayları

Radyoloji Günü nedir? Bugün Radyoloji Günü nedeniyle özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte, Radyoloji Günü ile ilgili merak edilenler...

RADYOLOJİ GÜNÜ NEDİR?

Radyoloji Günü her yıl röntgen ışınlarının, Alman Fizikçi W.C. Röntgen tarafından bulunuşunun yıl dönümü olan 8 Kasım'da kutlanıyor. Bugünde radyoloji alanında çalışanlar başta olmak üzere genellikle sağlık çalışanları Radyoloji alanında yaşanan sorunları değerlendirip gündeme getiriyor.

RADYOLOJİ NEDİR?

Radyoloji, x ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Tanı ve tedavi amacıyla kullanılan yöntemlerden bazıları; ultrason, bilgisayarlı tomografi (CT),manyetik rezonans görüntüleme(MR),nükleer tıp yöntemleri, pozitron emisyon tomografi (PET),mamografi, floroskopi ve X ışını kullanan diğer bazı yöntemler olarak sıralanabilir. Bu yöntemlerin tanı amacıyla kullanımı, tıbbi görüntüleme ile elde edilen görüntülerden hastalıkların tespitinde yararlanılması şeklinde olurken, tedavi amacıyla kullanımı ise bazı cerrahi işlemlerin görüntüleme yöntemleri sayesinde daha az zararla yapılmasını sağlamalarıdır. Radyoloji iki ana başlığa ayrılır. Bunlar, "Diagnostik Radyoloji" ve "Radyoterapi" dir. Bazı radyolojik yöntemler aşağıda verilmiştir.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte gün gün koronavirüs belirtileri
SAĞLIKCorona virüsü belirtileri nelerdir?
Son dakika! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı belli oldu
SAĞLIKKoronavirüste yeni hasta sayısı 2483 oldu
Bugünkü korona tablosu! Türkiye korona vaka sayısı kaç oldu? 7 Kasım koronavirüs tablosu
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs aşı adayları tehlikede! Virüs mutasyona uğruyor... - Haberler
SAĞLIKKoronavirüs aşı adayları tehlikede! Mutasyona uğruyor. ...
SON DAKİKA: Bulgar turistler o ilimizde aspirin satışlarını patlattı! Ama neden? - Haberler
SAĞLIKAkın ettiler! O ilde aspirin satışları yüzde 84 arttı
Uzmanlar şaşkın! Böylesi bir doğum binde bir gerçekleşiyor - Haberler
SAĞLIKUzmanlar şaşkın! Böylesi bir doğum binde bir ...
SON DAKİKA: Dikkat çeken aspirin uyarısı: Ölümcül olabilir - Haberler
SAĞLIKProf. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aspirin uyarısı!
Kasım ayının 10 süper besini! - Haberler
SAĞLIKMutlaka tüketmeniz gereken 10 süper besin!
7 Kasım Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Son dakika! Günde 2 fincan! Solunumu rahatlatıyor, nefesi açıyor - Haberler
SAĞLIKGünde 2 fincan! Solunumu rahatlatıyor, nefesi açıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X