Rafa Silva, gollerine devam ediyor Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ağlarına attığı golle bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 13'e çıkardı. Rafa, ayrıca Süper Lig'de ve kupada forma giydiği son 4 müsabakada da ağları sarsmayı başardı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 25.02.2025 - 17:10 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:10 facebook

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