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Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
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'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'nın galası yapıldı

Yapımcılığını, yönetmenliğini ve müziğini İsmail Fidan'ın üstlendiği Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" animasyon filminin galası gerçekleşti. Film, Kuşçu Baba'nın, tarihi değerinden dolayı mahalleye dokunulamayacağını söylemesi üzerine "Rafadan Tayfa"nın mahallelerini kurtarmak için gösterdikleri çabayı anlatıyor

25.10.2018 - 16:40 | Güncelleme: AA

Yapımcılığını, yönetmenliğini ve müziğini İsmail Fidan'ın üstlendiği "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"nın galası yapıldı.

AA'nın haberine göre senaryosunda ve sanat yönetmenliğinde Ozan Çivit imzası taşıyan "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" filminin galasına TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in yanı sıra filmin oyuncuları ile televizyon ve sinema dünyasından tanınmış isimler katıldı.

TRT'nin ortak yapımcı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, animasyon ve post prodüksiyon işlemlerini İSF Studios'un üstlendiği yapıma ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Çivit, televizyon dizisine başladıkları günden itibaren yapımı sinema perdesine taşımak istediklerini belirtti.

Çivit, dizinin İstanbul'da bir mahallede geçtiğini hatırlatarak, "İstanbul'un gizemli taraflarını kullanmak istedik. Çünkü Rafadan Tayfa macera yaşamaya çok aç bir çocuk grubu. İstanbul da bu konuda çok zengin tarihi olan bir şehir." dedi.

İstanbul'un dünyadaki en eski dehlizlere sahip olduğuna işaret eden Çivit, şunları kaydetti:

"Rafadan Tayfa'daki çocuklar da dehlizlerde geçen bir maceraya atılıyorlar ama bunu mahallelerine yardım etme amacıyla yapıyorlar. Sinema filmine 6 ana karakter ve yan karakterlerin yanı sıra yeni karakterler de ekledik. Daha önceki Rafadan Tayfa hikayelerine göre macera ve heyecan tarafı daha yüksek bir iş oldu."

Çivit, sinema filminde dizidekine göre prodüksiyon kalitesinin daha yüksek, espri yoğunluğunun da fazla olduğunu dile getirerek, "Teknik olarak da kendi çıtamızı yukarı taşıdık. Renkler, mekanlar televizyonda gördüğümüzden daha üst kalitede. İzlemeye gelenlerin eğleneceklerini keyif alacaklarını umuyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık üç yılda tamamlanan filmin ekibinde ayrıca Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Emine Sergen Kazbek, Aysın Işımer yer alıyor.

Türk yapımı Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'nda, Kuşçu Baba'nın, tarihi değerinden dolayı mahalleye dokunulamayacağını söylemesi üzerine "Rafadan Tayfa"nın mahallelerini kurtarmak için gösterdikleri çaba anlatılıyor.

Animasyon türündeki film, 26 Ekim'de vizyona girecek.

 

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