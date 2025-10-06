Rafael Cemo Çetin: Babamın sözlerine katılıyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin, önceki gün Arnavutköy’de tek başına yürürken objektiflere yansıdı. Flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşayan Çetin, “Beni nasıl tanıdınız?” diyerek, muhabirlere espri yaptı.

Basın mensuplarının, oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile ayrılığı hakkındaki sorularını yanıtlayan Çetin; "Dilan ile güzel giden bir beraberliğimiz vardı ama noktalama kararı aldık. Arkadaşız, hâlâ birbirimize değer veriyoruz. Kendisinin de dediği gibi, her şey bir gün biter” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Rafael Cemo Çetin - Dilan Çiçek Deniz

Babası Sinan Çetin’in, geçtiğimiz günlerde ilişkileri hakkında yaptığı; "Her ayrılık yararlıdır" açıklamasının hatırlatılması üzerine ise; “Babam çok doğru söylemiş, ona katılıyorum. Her ayrılık çok yararlıdır” dedi.

Sinan Çetin