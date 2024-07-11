BİM 12 Temmuz kataloğu: BİM'de bu hafta neler var?
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta temmuz ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile temmuz ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
BİM 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM 12 Temmuz 2024 kataloğu ve fiyat listesi...
BİM 12 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Ape Ryder Orta Süspansiyonlu Buffalo-E Elektrikli Dağ Bisikleti 39.999 TL
Ape Ryder Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti 29.999 TL
RKS Katlanır Elektrikli Bisiklet 29.999 TL
Mounty 27,5 Jant Ön Amörtisörlü Bisiklet 3.999 TL
Plenty Pasta Cila 59 TL
Koltuk Ve Halı Temizleyici 39 TL
Motor Temizleyici 39 TL
Deri ve Koltuk Temizleyici 39 TL
Cilalı Oto Şampuanı 34 TL
Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV SN50F950 10.999 TL
Senna 42 İnç Full HD Google TV 42SN9000F 6.999 TL
Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria 2.999 TL
Fakir Lucky Dik Süpürge 1.799 TL
Heifer Mega Robot Blender Set 1.399 TL
Nautica Vücut Analizli Akıllı Tartı 479 TL
Kız Çocukları İçin Blok Oyuncak 99 TL
Oyuncak Çek Bırak Ejderha 129 TL
Büyük Fotoğraf Albümü 129 TL
Renkli Ambalaj Lastiği 24,50 TL
Balon Dekorasyon Seti 179 TL
Moda Aksesuarlı Oyun Setleri 179 TL
PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 11.999 TL
Polosmart Akıllı Saat 449 TL
Polosmart Bluetooth Speaker FS81 249 TL
Gaming Kulaklık Standı 349 TL
Polosmart Kulaküstü Gaming Kulaklık 3.5 Jack PGS101 349 TL
Gaming Klavye 299 TL
Çaydanlık 599 TL
Rendeli Karıştırma Kabı 499 TL
Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 159 TL
Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 175 TL
Altın Rimli 3’lü Cam Kase 75 TL
Krep Tava 199 TL