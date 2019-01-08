Önce boğup, sonra yakmışlar

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan yolcu otobüsü sahibi Hasan Baş, 2006 yılının Temmuz ayında Gülnazik Baş ile evlendikten 3 ay sonra ortadan kayboldu.
Gülnazik Baş, polise giderek o dönem 54 yaşında olan eşi için kayıp başvurusunda bulundu. Ancak, her yerde aranan Hasan Baş'ın izine ulaşılamadı. İlgili mahkeme, 2014 yılında 'gaiplik' kararı verdi ve düşüm işlemi yapılarak Baş'ın kayıp dosyası rafa kaldırıldı.
DOSYA YENİDEN RAFTAN İNDİRİLDİ
DHA'nın haberine göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hasan Baş'ın öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek, dosyayı tozlu raflardan indirip incelemeye aldı. Kurulan 5 kişilik özel ekip, aylar süren titiz çalışmada Baş'ın kaybolmasının ardından sahibi olduğu otobüs ile evinin eşi Gülnazik Baş tarafından satıldığını ve Metin Motor ile sevgili olarak birlikte yaşamaya başladığı tespit edildi.
ÖNCE BOĞUP, SONRA YAKMIŞLAR
Özel ekip, Gülnazik Baş'ın üvey oğlu Murat Karadeniz'i gözaltına alarak sorguladı. Karadeniz, yıllardır haber alınamayan Hasan Baş'ı öldürdüklerini anlattı. Karadeniz, kendisinin de bulunduğu evde üvey annesi Gülnazik Baş, sevgilisi Metin Motor ve kızı Elif Yanar ile akrabası Gülsüm Sevgi ve onun sevgilisi olan, o tarihte Kırklareli'nde askerlik görevini yapan Nuri Yıldız'ın yaptığı planla emekli maaşı, otobüsü ve evini alabilmek için öldürdüklerini söyledi.
Polis, düzenlenen operasyonla Gülnazik Baş, kızı Elif Yanar, Metin Motor, Nuri Yıldız ve Gülsüm Sevgi'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında şüphelilerden Gülnazik Baş, eşi Hasan Baş'ı öldürdüklerini itiraf etti.
İtiraflara göre, olay günü eve gelen Hasan Baş'ı üzerine atlayarak etkisiz hale getirip boğarak öldüren şüpheliler, daha sonra cesedi banyodaki küvette bir gün bekletti. Hasan Baş'ın cansız bedeni, daha sonra halıya sarılarak konulduğu araçla İstanbul'un Silivri ilçesinde bir ormanlık alana götürülerek, burada üzerine benzin dökülüp, yakıldı.
Polis, Hasan Baş'ı öldürdükten sonra Silivri'deki ormanlık alana götürüp, yaktıkları belirtilen şüpheliler Murat Karadeniz, Metin Motor ve Nuri Yıldız'a, yer göstermesi yaptırdı. Cumhuriyet savcısının gözetiminde birbirlerinden bağımsız olarak olay yerine götürülen 3 şüpheli de aynı noktayı gösterdi. Polis, Baş'ın yakıldığı bölgede, dedektör köpeğiyle geniş kapsamlı delil arama çalışması yaptı.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Polisteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Saray'da adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Gülnazik Baş, 'kasten ve tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek', diğer 5 şüpheli ise 'tasarlayarak adam öldürmek' gerekçesiyle tutuklandı.
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