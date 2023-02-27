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Ragıb Narin, Taha Duymaz'ın annesiyle buluştu

Ragıb Narin, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin 12'nci gününde cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz ile bir araya geldi. Duygusal buluşmadan detayları paylaşan Narin, ayrıca, "Taha depreme yatakta yakalanmış ve yorgana sarılı bulunmuş. Vücudu tertemiz, hiç şişmemiş ve kokusuz şekilde çıkmış. Tıpkı hayatı gibi..." dedi

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  • Ragıb Narin, Taha Duymaz'ın annesiyle buluştu! Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Yorgana sarılı bulunmuş - Deprem haberleri

    Çektiği yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kalmıştı. Depremden 12 gün sonra acı haber gelmişti. Duymaz ve kardeşleri Umut ile Melek'in cansın bedenlerine ulaşıldığı öğrenilmişti.
  • Ragıb Narin, Taha Duymaz'ın annesiyle buluştu! Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Yorgana sarılı bulunmuş - Deprem haberleri

    ACI HABERİ 'CZN BURAK' DUYURMUŞTU

    'CZN Burak' olarak tanınan şef Burak Özdemir, acı haberi, "Arkadaşlar Taha Duymaz ve kardeşleri hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine tekrardan baş sağlığı diliyorum" sözleriyle duyurmuştu.
  • Ragıb Narin, Taha Duymaz'ın annesiyle buluştu! Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Yorgana sarılı bulunmuş - Deprem haberleri

    "BUNLARIN HEPSİ TESADÜF MÜ?"

    Taha Duymaz'ın arkadaşı Ragıb Narin de, "Buradaki yetkililer, bu enkazın Hatay'daki en riskli 3'üncü enkaz olduğunu söylüyor. O gün ablasında kalıyorken, kardeşi doğum günü diye Taha'yı çağırıyor. Eniştesi, 'Gitme akşam akşam' derken, Taha, 'Kalbim sıkışıyor, kardeşlerimin yanına gitmek istiyorum' diyor. Halaları evi giriş katında olduğu için evi 3 defa kilitliyormuş her gece. Bunların hepsi tesadüf mü, yoksa yazılmış mı bazı şeyler?" demişti.
  • Ragıb Narin, Taha Duymaz'ın annesiyle buluştu! Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Yorgana sarılı bulunmuş - Deprem haberleri

    "YORGANA SARILI BULUNMUŞ"

    Narin, yakın arkadaşının vefatının ardından Taha Duymaz'ın annesine ziyarette bulundu. Meryem Duymaz ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Ragıb Narin, gönderisine şu ifadeleri not düştü:

    Arkadaşlar, Taha kadar Meryem annemi de soran çok olmuş. Merak etmeyin, o iyi oluyor. Çok şükür. Çünkü oğlunun cennette olduğuna çok emin. Bir fani genç olarak, oranın buradan çok daha güzel olduğuna ikna ettim kendisini. Aynı zamanda 'Taha'nın en büyük amacı seni mutlu görmek' dedim. 'Onu üzmek yok' dedim, o da, 'Ağlamak yok' diye söz verdi. O bana Taha'nın emaneti, rahat olabilirsiniz. Bu arada ufak bir parantez; Taha yatakta yakalanmış depreme ve yorgana sarılı bulunmuş. Vücudu tertemiz, hiç şişmemiş ve kokusuz şekilde çıkmış. Tıpkı hayatı gibi...
  • Ragıb Narin, Taha Duymaz'ın annesiyle buluştu! Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Yorgana sarılı bulunmuş - Deprem haberleri

    "BUNDAN SONRA PAYLAŞILAN HİÇBİR ŞEY BENİ VE AİLEMİ TEMSİL ETMİYOR"

    Acısını takipçileriyle paylaşan abla Semiha Duymaz da geçtiğimiz günlerde, "Kaybımız büyük... Ailem ve ben bu süreçte bizim yanımızda olan, olmak isteyip, olmayan telefonla ve sosyal medya aracılığı ile yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Özellikle belirtmek isterim ki; Instagram hesabımı kapatıyorum. Bu son paylaşımım olacak. Bundan sonra paylaşılan hiçbir şey beni ve ailemi temsil etmiyor. Herkesten Allah razı olsun. Allah bizlere ve sevenlerine sabır versin" ifadelerini kullanmıştı.
  • Ragıb Narin, Taha Duymaz'ın annesiyle buluştu! Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Yorgana sarılı bulunmuş - Deprem haberleri

    "ALLAH'IM BU ACIYI KİMSEYE YAŞATMASIN"

    Sosyal medyada bir paylaşımda daha bulunan Semiha Duymaz, kardeşi Taha Duymaz'dan geriye kalanların fotoğrafını çekip, gönderisine, "Dilerim Allah'tan; Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın" notunu düşmüştü.
  • Ragıb Narin, Taha Duymaz'ın annesiyle buluştu! Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Yorgana sarılı bulunmuş - Deprem haberleri

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Duymaz, "Gelecekteki planların nedir?" sorusuna verdiği cevapla yürekleri burkmuştu.
  • Ragıb Narin, Taha Duymaz'ın annesiyle buluştu! Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Yorgana sarılı bulunmuş - Deprem haberleri

    "ÇOK YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

    Taha Duymaz, "Ben geleceği görmüyorum, bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım, bilmiyorum. Ben bu kafadayım, az yaşayacağımı düşünüyorum. Geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" demişti.
  • Ragıb Narin, Taha Duymaz'ın annesiyle buluştu! Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Yorgana sarılı bulunmuş - Deprem haberleri

    Duymaz, "Ben geleceği görmüyorum bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum. Geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" demişti.

    Fotoğraflar: Instagram

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