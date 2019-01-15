Olay, dün saat 16.30 sıralarında Tepe Mahallesi 31 Sokak üzerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına takılan olay 'pes' dedirtti. Sokakta motosikletiyle giden bir kişi, aniden yol ortasında durarak motosikletinden indi. DHA'nın haberine göre; park halindeki bir aracın arkasına geçen kişi, tuvalet ihtiyacını gidermeye başladı. Bu sırada tuvaletini yapan kişiyi gören çevredeki esnaflar ellerinde demir borularla dışarı çıkarak tartışmaya başladı.

Güvenlik kameraların kaydettiği anlarda esnaflar kimliği belirsiz kişiyi uyararak gitmesini istedi. Fakat görüntülerdeki kişi esnafların uyarısına tepki gösterince, sinirlenen bir esnaf sopa ile omzuna vurdu. Bunun üzerine, alkollü olabileceği düşünülen kimliği belirsiz kişi motosikletine binerek sokaktan uzaklaştı.

KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kimliği belirsiz kişi motosikleti ile sokaktan geçerken bir anda duruyor ve park halindeki bir aracın arkasına geçiyor. Ayrıca görüntülerdeki kişinin tuvalet ihtiyacını giderdiği görülüyor. Olayı gören esnafların dışarı çıkışı ve tuvaletini yapan kişi ile tartışmaları da görüntülerde yer alıyor.

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