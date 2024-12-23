Rahimcan Kapkap rol arkadaşlarına sordu: En sevdiğin 'Kızılcık Şerbeti' repliği?
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Metehan' karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap'ın rol arkadaşlarına yönelttiği, "En sevdiğin 'Kızılcık Şerbeti' repliği ne?" sorusu karşısında sette eğlenceli anlar yaşandı
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin setinde eğlenceli anlar yaşandı.
Dizide 'Metehan' karakterine hayat veren oyuncu Rahimcan Kapkap, rol arkadaşlarına, "En sevdiğin 'Kızılcık Şerbeti' repliği nedir?" sorusunu yöneltti.
Karşılığında 3 saniye içerisinde eğlenceli cevaplar alan Rahimcan Kapkap, cep telefonuyla kayda aldığı videoyu da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.