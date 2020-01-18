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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için Mecliste grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak yasa teklifi hazırladığını bildirdi.

Özkoç, yaptığı yazılı açıklamada, "Meclisteki tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri bir araya geldik. Yaptığımız görüşme neticesinde Sayın Rahşan Ecevit’in Devlet Mezarlığı’na defnine ilişkin 5 grubun ortak yasa teklifi sunmasını kararlaştırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Özkoç, Rahşan Ecevit'in defninin yarın gerçekleşeceğini, yasa teklifinin ise Meclisin ilk Genel Kurul toplantısında yasalaşacağını belirtti.

Meclisteki siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüşme gerçekleştirdiklerini ve durumun hassasiyetini göz önüne alarak bir çözüm bulmaya çalıştıklarını vurgulayan Özkoç, "Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, hepimizin başı sağolsun. Rahşan Ecevit'in son dileğini, vasiyetini yerine getirebilmek için Meclis'teki tüm siyasi partilerin grup başkanvekilleri bir araya geldik. Yaptığımız görüşme neticesinde Sayın Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnine ilişkin 5 grubun ortak yasa teklifi sunmasını kararlaştırdık. Teklif, bugün Meclis Başkanlığına sunuluyor. Defin, yarın gerçekleşecek. Meclis Genel Kurulu da ilk oturumda kanun teklifini, yasal hale getirecek.” ifadelerini kullandı.

Özkoç, merhume Ecevit için yarın öğle namazının ardından Kocatepe Camisi’nde cenaze namazı kılınacağını, daha sonra da Devlet Mezarlığı’nda toprağa verileceğini kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OLUMLU BAKIYOR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine ilişkin vasiyetinin gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmede, vasiyetin yerine gelmesi için yasal bir değişikliğe ihtiyaç olduğu konusunda değerlendirme yapıldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuya olumlu baktığı belirtildi.

Teklifin, Meclis Başkanlığına ulaşması halinde hızlı bir şekilde gündeme alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahşan Ecevit'in vefatının ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletmişti.

KILIÇDAROĞLU: SEVGİYİ BİZE ÖĞRETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı konuşmada Rahşan Ecevit için, “Eski genel başkanımız Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. Ecevit’in yol arkadaşı dostu kader arkadaşı uzun yıllar birlikte siyasette ortak çalışmış sevgiyi saygıyı bize öğretmiş olan önemli bir aktördü" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: YANINDAN HİÇ AYRILMADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Rahşan Ecevit'in ölümüyle ilgili olarak, "57. Hükümet'in başbakanı, ondan önceki dönemlerde de önemli bakanlar kurulu üyesi ve siyasi parti genel başkanlığı yapmış sayın merhum Bülent Ecevit'in muhterem eşi dün akşam Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kendileri Ecevit'in yanından hiç ayrılmamıştır. En kritik dönemlerde Demokratik Sol Parti'yi kurarak, fikri çizgiyi devam ettirme kararlılığını ortaya koymuştur. Türk siyasi hayatına da önemli katkıları bulunmuştur. Allah rahmet eylesin diyorum" diye konuştu.