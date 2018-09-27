Raisa&Vanessa kardeşlerden yağmur altında marjinal defile
27.09.2018 - 08:34 | Güncelleme:
Türk modasının yenilikçi temsilcilerinde Raisa&Vanessa kardeşler “Butterfly Effeckt” adını verdiği 2019 İlkbahar yaz kolleksiyonunu Çırağan sarayında verdikleri defile tanıttılar
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Marjinal tasarım ve kıyafetler ile moda sektörüne huzlı bir giriş yapan genç modacılar yine sıradışı bir defile ile hayranlarının karşısına çıktı.
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69 ayrı parçadan oluşan kolleksiyon dagredeler ve tüllerden oluşurken transparan kıyafetlerde büyük dikkat çekti.
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Defile öncesi başlayan yağmur defile esnasında şiddetini arttırsada davetliler defileyi sonuna kadar takip etti.Yağmur sürprizini hesaplamayarak defileyi açık alanda organize eden şiddetli yağmur altında gerçekleşen defile izleyenler tarafından tam not aldı.
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Defileye katılanlar arasında Hande Ataizi, Gazetecilerin Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'un boşanması ile ilgili sorduğu eşinize haciz gelse boşanırmıydınız yoksa destek mi olurdunuz? Sorusunu;
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''Öncelikle allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. Haciz kötü bir durum kimsenin başına gelmeden ne yapacağını bilemezsiniz, Demet'in yanındayız. İyi ve sevdiğim bir arkadaşım. Her zaman yanında olacağız" şeklinde cevaplandırdı.
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Defileye eşi Aslıhan Turan ile birlikte katılan Başakşehir'in Milli Yıldızı Arda Turan ilk çocukları Hamza'yı Kasım ayının başında kucaklarına almayı beklerken heyecanın dorukta olduğunu söyledi.
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Artık aşermediğini söyleyen Aslıhan Hanım arada eşi ekşi çeksede artık aşermediğini söylerken tekmelerin arttığını dile getirdi.
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Ünlü ikili açık alanda gerçekşen defilede yağan şiddetli yağmura rağmen yakın arkadaşları Raissa & Vanessa kardeşlerin transparan ağırlıklı marjinal defilesini sonuna kadar takip etti.
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Defileye birlikte katılan Seda Bakan Hepsi gurubu eski solisti Cemre ve oyuncu Selin Demiratar şıklıkları ile göz kamaştırdı.
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