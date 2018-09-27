5 | 51

''Öncelikle allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. Haciz kötü bir durum kimsenin başına gelmeden ne yapacağını bilemezsiniz, Demet'in yanındayız. İyi ve sevdiğim bir arkadaşım. Her zaman yanında olacağız" şeklinde cevaplandırdı.