Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan'ın son günü hangi tarihe denk geliyor?

Ramazan ayında son günlere girildi. 1 Mart tarihinde başlayan üç ayların sonu olan Ramazan, bayram ile birlikte son bulacak. Bu kapsamda son orucun tutulacağı gün kadar, Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarihte de merak konusu oldu. Peki, "Ramazan ayı ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı ayın kaçında?" İşte 2025 Ramazan Bayramı tarihleri...