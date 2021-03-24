Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Ramazan ayında yasaklar olacak mı? Ramazan ayında hangi illerde kısıtlamalar olacak?

Kontrollü Normalleşme kapsamında Türkiye genelinde risk haritası oluşturuldu ve haftalık vaka sayılarına göre iller renklendirilerek kısıtlamalar gevşetildi. Peki, Ramazan ayında yasaklar olacak mı? Yüksek ve çok yüksek riskli illerde nasıl tedbirler alınacak? Ayrıntılar haberimizde...

Ramazan ayında yasaklar olacak mı? Ramazan ayında hangi illerde kısıtlamalar olacak?

Ramazan ayına sayılı günler kala koronavirüs ile mücadele kapsamında alınacak olan yeni kararlar da merak konusu oldu. Mart ayında Kontrollü Normalleşme ile iller risk grubuna göre ayrıldı ve kısıtlamalar gevşetildi. Kafe ve restoranların açılması, haftasonu cumartesi gününde sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından vaka sayılarında da artış görüldü. Peki Ramazan ayında yasaklar olacak mı? Çok yüksek riskli 39 ilde kafeler ve restoranlar kapatılacak mı? İşte ramazan ayında yasaklarla ilgili yeni gelişmeler haberimizde...

RAMAZAN AYINDA YASAKLAR OLACAK MI?

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu toplam 39 ilde Ramazan ayı boyunca restoran ve kafelerin kapanacağı ve yeniden paket servise geçileceği iddia edildi.

Yüz yüze yapılan eğitim ise tekrar uzaktan yapılabilir.

Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması getirilebilir.

Çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alan 17 ilde halihazırda uygulanan yasaklar ise şöyle:

Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak.

21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık. Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.

Yeme-içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri kapalı.

Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi. Nikah ve düğünler, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

ÇOK YÜSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

Son dönemdeki vaka artışıyla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Kocaeli'de yüksek riskli gruptan çok yüksek riskli gruba dönüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerine katılan 23 şüpheliye dava - Haberler
GÜNDEMKadıköy'deki Boğaziçi eylemlerine katılan 23 ...
Lise sınavları iptal mi oldu? Sınavlar ertelendi mi? MEB'ten lise sınavlarıyla ilgili açıklama
GÜNDEMLise sınavları iptal mi oldu?
SON DAKİKA! İstanbul'daki kalaslı cinayette karar çıktı! - Haberler
GÜNDEMKalaslı saldırıda karar!
ZİRVEYE YÜKSELDİ! Son dakika: Samsun'da yoğun bakım oranı yüzde 70'i geçti
GÜNDEMO kentte yoğun bakım oranı yüzde 70'i geçti!
AK Parti yeni MKYK listesi - AK Parti 7. Olağan Kongresi MKYK listesi belli oldu
GÜNDEMAK Parti yeni MKYK listesi belli oldu
KPSS ne zaman? KPSS 2021 başvuru tarihi nedir? ÖSYM 2021 KPSS başvuru tarihleri
GÜNDEM2021 KPSS ne zaman?
Batman'daki Nevruz kutlamalarında 25 gözaltı!
GÜNDEMBatman'daki Nevruz kutlamalarında 25 gözaltı
Batman'da faciadan dönüldü! Rüzgara dayanamadı
GÜNDEMBatman'da faciadan dönüldü! Rüzgara dayanamadı
Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil var mı, yaz tatili ne zaman? MEB AÇIKLADI!
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
BARANLARIN DOLULUK ORANI! Son dakika: 24 Mart barajların doluluk oranı ve barajlarda son durum!
GÜNDEMİSKİ'den açıklama! İşte barajlarda son durum!