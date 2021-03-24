Ramazan ayına sayılı günler kala koronavirüs ile mücadele kapsamında alınacak olan yeni kararlar da merak konusu oldu. Mart ayında Kontrollü Normalleşme ile iller risk grubuna göre ayrıldı ve kısıtlamalar gevşetildi. Kafe ve restoranların açılması, haftasonu cumartesi gününde sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından vaka sayılarında da artış görüldü. Peki Ramazan ayında yasaklar olacak mı? Çok yüksek riskli 39 ilde kafeler ve restoranlar kapatılacak mı? İşte ramazan ayında yasaklarla ilgili yeni gelişmeler haberimizde...

RAMAZAN AYINDA YASAKLAR OLACAK MI?

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu toplam 39 ilde Ramazan ayı boyunca restoran ve kafelerin kapanacağı ve yeniden paket servise geçileceği iddia edildi.

Yüz yüze yapılan eğitim ise tekrar uzaktan yapılabilir.

Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması getirilebilir.

Çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alan 17 ilde halihazırda uygulanan yasaklar ise şöyle:

Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak.

21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık. Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.

Yeme-içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri kapalı.

Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi. Nikah ve düğünler, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

ÇOK YÜSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

Son dönemdeki vaka artışıyla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Kocaeli'de yüksek riskli gruptan çok yüksek riskli gruba dönüştü.