Afganistan'da camiye bombalı saldırı! En az 12 kişi hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

Afganistan’da başkenti Kabil’de gerçekleşen bombalı saldırı cuma namazı sırasında gerçekleşti. Aralarında cami imamının da bulunduğu saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı açıklandı.

Afganistan polisi tarafından yapılan açıklamada Kabil'in kuzeyindeki camideki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 12 olduğunu bildirdi.

Sözcü Ferdaws Faramarz, cami imamının da hayatını kaybedenler arasında olduğunu söyledi. İlk gelen bilgilere göre camideki 15 kişinin daha namaz esnasında gerçekleşen saldırıda yaralandığı aktarıldı.

Bombalı terör saldırısının henüz kim tarafından yapıldığı bilinmiyor. Bombalı saldırı kapsamında başlatılan soruşturmalarda polis, imamın hedef olabileceğini açıkladı.

Başkent Kabil’deki Polis Sözcüsü Ferdaws Faramarz, caminin içine önceden patlayıcı yerleştirildiğini söyledi.

Patlama haberi, Taliban ve Afgan hükûmeti arasında açıklanan üç günlük ateşkesin ikinci gününde ve ABD ve NATO birlikleri güçlerinin 20 yıl sonra bölgeden geri çekilmesine ilişkin süreç devam ederken geldi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de geçen hafta bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 90’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Terör saldırısına ilişkin Taliban sorumlu tutulmuş ancak Taliban saldırıyla bağlantılı olmadıklarını söyleyerek saldırıyı kınadıklarını açıklamıştı.

Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

AP