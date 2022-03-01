Ramazan ne zaman? 2022 ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Diyanet takvimi 2022 ramazan ayı hangi tarihte?

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 0:00 / 0:00

Bu yıl Ramazan, Nisan ayında başlayacak. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek İslam alemi, ardından Ramazan Bayramı'nın çoşkusunu yaşayacak. Peki Diyanet takvimine göre Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte 2022 yılı Ramazan Ayı başlangıç tarihi ve tüm detaylar...

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü dini vecibelerini yerine getirmeye başlayacak.

2022 RAMAZAN TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak.

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü ise 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.