Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İnanç Ramazan ne zaman? 2022 ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Diyanet takvimi 2022 ramazan ayı hangi tarihte?
ABONE OL

2022 ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Diyanet takvimi 2022 ramazan ayı hangi tarihte?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte İslam'ın en önemli ibadetlerinden olan oruç ibadeti, tüm İslam alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahura kalkılacak ve ilk oruçlar için niyet edilecek. Türkiye'de de vatandaşlar ilk orucun hangi gün tutulacağını Ramazan ayının ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini araştırıyor. İşte Diyanet İşleri dini günler takvimi...

Ramazan ne zaman? 2022 ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Diyanet takvimi 2022 ramazan ayı hangi tarihte?
Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
0:00 / 0:00

Bu yıl Ramazan, Nisan ayında başlayacak. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek İslam alemi, ardından Ramazan Bayramı'nın çoşkusunu yaşayacak. Peki Diyanet takvimine göre Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte 2022 yılı Ramazan Ayı başlangıç tarihi ve tüm detaylar...


ORUÇ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü dini vecibelerini yerine getirmeye başlayacak.

2022 RAMAZAN TAKVİMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak.
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü ise 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.



Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ŞOK gazetesi yayın hayatına veda etti!
GÜNDEM ŞOK gazetesi yayın hayatına veda etti
İstanbul'da silahlı çatışma kamerada!
GÜNDEM İstanbul'da silahlı çatışma kamerada!
İstanbulluar dikkat! Bu ilçelerde 18 saat su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi olan ilçeler ne?
GÜNDEM Dikkat! Bu ilçelerde 18 saat su kesintisi!
Uçaksavar gövdesi ve mühimmatı ele geçirildi
GÜNDEM Iğdır'da mühimmatı ele geçirildi
AÖL online sınav giriş ekranı 2022: MEB Açık Lise AÖL sınav girişi nasıl ve nereden yapılır? Açık lise 2. dönem sınavları başladı!
GÜNDEM AÖL online sınav giriş ekranı!
İstanbul’da ikinci el araçta çek tuzağı: 1,5 milyonluk vurgun
GÜNDEM İkinci elde çek tuzağı! 1,5 milyonluk vurgun
SON DAKİKA| Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 28 Şubat 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama: Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları ne oldu?
GÜNDEM Kabine Toplantısı kararları açıklandı!
Bekçi alımı başvuruları başladı mı ve ne zaman başlayacak? 2022 EGM PA ile Jandarma Bekçi alımı başvuru şartları açıklandı mı?
GÜNDEM Bekçi alımı başvuruları için heyecanlı bekleyiş!
Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir, maddeleri neler? Montrö Boğazlar Anlaşması anlamı ve önemi! 9. ve 19. maddeleri nedir?
GÜNDEM Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri!
Son dakika: Boşandığı eşini sokak ortasında bıçakladı!
GÜNDEM Boşandığı eşini bıçaklayacağını sosyal medyadan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.