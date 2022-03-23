11 Ayın Sultanı olarak görülen mübarek Ramazan ayı heyecanını yaşamak için sayılı günler kaldı. Ramazan'ı bekleyen vatandaşlar 2022 Ramazan ne zaman? sorusunu yanıt ararken ilk orucun hangi gün tutulacağını, ilk sahurun ne zaman yapılacağını araştırıyor. Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi’ni de içinde bulunduran mübarek Ramazan ayının ardından 2022 Ramazan bayramı heyecanı yaşanacak. Peki, ilk oruç hangi gün tutulacak, ilk sahur ne zaman? İşte 2022 Ramazan başlangıç tarihi ve konuyla ilgli detaylar...