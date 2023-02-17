Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan için bekleyiş başladı. Ramazan tarihleri, Diyanet İşleri tarafından paylaşılan dini günler takvimi ile açıklık kazandı. Ramazan Bayramı, Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade etmekdir. Peki, "Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi tarihte? İşte 2023 Razaman ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri...