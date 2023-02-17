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Ramazan ne zaman başlıyor? Dini günler takvimi ile 2023 Ramazan Bayramı tarihleri!

Üç aylar Receb ayının girmesiyle başlarken, 'On Bir Ayın Sultanı' Ramazan için geri sayım başladı. Ramazan ayı ile beraber ilk orucun tutulacağı gün Diyanet'in dini günler takvimini paylaşmasının ardından netlik kazandı. Ramazan ayında oruç tutmak İslam'ın beş temel şartı arasında yer almaktadır. İşte 2023 Dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı ve Ramazan ayı başlangıç tarihi...

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  • Ramazan ne zaman başlıyor? Dini günler takvimi ile 2023 Ramazan Bayramı tarihleri!

    Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan için bekleyiş başladı. Ramazan tarihleri, Diyanet İşleri tarafından paylaşılan dini günler takvimi ile açıklık kazandı. Ramazan Bayramı, Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade etmekdir. Peki, "Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi tarihte? İşte 2023 Razaman ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri... 
  • Ramazan ne zaman başlıyor? Dini günler takvimi ile 2023 Ramazan Bayramı tarihleri!

    2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.

    Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

    Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak.
  • Ramazan ne zaman başlıyor? Dini günler takvimi ile 2023 Ramazan Bayramı tarihleri!

    RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

    Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
  • Ramazan ne zaman başlıyor? Dini günler takvimi ile 2023 Ramazan Bayramı tarihleri!

    2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

    26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

    17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ

    6 Mart PAZARTESİ:  BERAT KANDİLİ

    23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI

    17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ

    20 Nisan PERŞEMBE: AREFE

     
  • Ramazan ne zaman başlıyor? Dini günler takvimi ile 2023 Ramazan Bayramı tarihleri!

    21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

    22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

    23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
  • Ramazan ne zaman başlıyor? Dini günler takvimi ile 2023 Ramazan Bayramı tarihleri!

    27 Haziran SALI: AREFE

    28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

    29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

    30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

    1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
  • Ramazan ne zaman başlıyor? Dini günler takvimi ile 2023 Ramazan Bayramı tarihleri!

    19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI

    28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ

    26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ 

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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