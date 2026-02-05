Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor? Diyanet takvimi ile 2026 Ramazan ayı tarihi belli oldu

        Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor? Diyanet takvimi ile 2026 Ramazan ayı tarihi belli oldu

        On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayında, bu yıl yine vatandaşlar oruçlarını tutacak ve dini vazifelerini yerine getirecek. Peki, 2026 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak?

        Giriş: 05.02.2026 - 11:31 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:31
        Ramazan ayı, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. 2026 yılı Ramazan ayı takviminin, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmasının ardından gözler ilk orucun tutulacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak?

        2026 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.

        Ramazan 2026 yılında 19 Şubat'ta ilk oruç ile başlayacak. 18 Şubat'ı Perşembe gününe bağlayan gece sahura kalkılacak. Ramazan 19 Mart 2026 Perşembe günü de son oruç ve arefe günü ile sona erecek.

        RAMAZAN BAYRAMI TATİL NE ZAMAN 2026?

        2026 Ramazan Bayramı 19 Mart Perşembe günü arife ile başlayacak. Arifenin öğleden sonrası resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bayramın birinci günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü günü ise 22 Mart Pazar olarak takvimde yer alıyor. Böylece Ramazan Bayramı’nın resmi tatil süresi toplamda 3,5 gün olacak.

        RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2026

        19 Mart 2026 Perşembe: Arife (ikinci dönem ara tatili)

        20 Mart 2026 Cuma: Bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)

        21 Mart 2026 Cumartesi: Bayramın 2. günü

        22 Mart 2026 Pazar: Bayramın 3. günü

