        Haberler Bilgi Gündem Ramazan ne zaman bitiyor? 2026 Ramazan ayının son orucu hangi gün tutulacak? Diyanet takvimi ile Ramazan Bayramı tarihi

        Ramazan ayı ne zaman bitiyor? 2026 Ramazan'ın son oruç ve son sahuru hangi günlere denk geliyor?

        Ramazan ayı yurt genelinde tüm hızıyla idrak edilmeye devam ediyor. Bu mübarek ayda vatandaşlar, oruç ibadetlerini yerine getiriyor. Ramazan ayının yaklaşık yarısı tamamlanırken, son orucun ne zaman tutulacağı merak ediliyor. Peki, Diyanet 2026 takvimine göre Ramazan ayı ne zaman bitiyor, bugün Ramazan'ın kaçıncı orucu tutuluyor? İşte tüm detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 16:45
        Ramazan-ı Şerif, ülke genelinde manevi coşkuyla yaşanmaya devam ediyor. Bu yıl 19 Şubat’ta başlayan mübarek ayda, oruç ibadeti 29 gün boyunca yerine getiriliyor. Bugün itibarıyla Ramazan’ın 14. günü idrak edilirken, vatandaşlar son orucun hangi tarihte tutulacağını ve Ramazan Bayramı tarihlerini araştırıyor. Bu kapsamda “Diyanet takvimi ile Ramazan ne zaman bitecek, son sahur ve son oruç hangi güne denk geliyor?” soruların cevabı haberimizde...

        BUGÜN RAMAZAN’IN KAÇINCI GÜNÜ?

        On bir ayın sultanı Ramazan ile yurt genelinde manevi atmosfer devam ediyor Bugün 4 Mart itibarıyla Ramazan ayının 14. günü idrak ediliyor.

        RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

        2026 yılı Ramazan-ı Şerif ayı 19 Şubat itibarıyla başladı. Bu yıl Ramazan ayı 19 Mart tarihinde sona erecek.

        SON ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?

        Ramazan’ın son orucu 19 Mart Perşembe günü tutulacak ve aynı gün Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek. Son sahura ise 18'ini 19'una bağlayan gece kalkılacak.

        RAMAZAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

        Bu yıl Ramazn ayı 19 Şubat-19 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Bu kapsamda toplam 29 gün oruç tutulmuş olacak.

        RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

        Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (Son oruç)

        Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar

