Ramazan ayında yakınlarına iftar yemeğine gidecek olan ya da teravih namazı için yaşadığı semtin dışındaki bir camiye gitmek isteyen İstanbullular, Ramaza ayında İstanbul'da marmaray, metro ve tramvay seferlerinin kaça kadar devam edeceğini ve kaçta biteceğini merak ediyor. Metro İstanbul'dan sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile İstanbul'da Ramazan ayında Marmaray ve metro sefer saatleri ile ilgili merak edilen soruların cevapları belli oldu.