RAMEN TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Malzemeler:
Susam yağı
Susam
Taze zencefil
Sarımsak
Kırmızı pul biber
Oyster sos
Fish sos
Tavuk suyu
Mirin
Hondashi
İstiridye mantarı
Kültür mantarı
Kestane mantarı
Dark soya
Dekor için:
Kişniş
Taze soğan
Şiniklav
Soya filizi
Yumurta
Nori
Gossiri
RAMEN NASIL YAPILIR?
Büyük bir tencereye susam yağını alarak yüksek ateşte susamları kavurunuz zencefil sarımsak ve pul biberi ekleyiniz 30saniye kavurduktan sonra tavuk suyunu ekleyiniz ve kaynama noktasına geldikten hemen sonra geriye kalan tüm çorba malzemeleri ekleyiniz ve 25dk orta ateşte pişiriniz. Pişirmenin 24.dakikasında yaptığınız noodlelarımızı tencereye atınız.
Soya sosu, su, şeker, sarımsak ve zencefili bir pişirme sıvısı haline getiriniz ve tavuk göğüslerini bu sıvıda 5dk bir yüzü,5dk diğer yüzü olacak şekilde yüksek ateşte haşlayınız ve ocağı kapayınız. Bu sırada yumurta haşlayınız ve soyup tavukların yanına koyup, tencerenin kapağını kapayıp 30dk dinlendiriniz.(tavuk ve yumurtalar kahverengi olacak)
Tabaklama:
Büyük bir kasenin en ortasına noodle, etrafına da diğer dekor ürünlerini sırayla koyunuz ve çorbanın suyundan ekleme yapınız.
Hamur için
400gr un
4yumurta
Yapılışı:
Hamur makinesine un ve yumurtaları kırınız düşük devirde 15dk yoğurunuz.
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