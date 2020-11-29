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Ramen nasıl yapılır? Ramen tarifi

MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık oyununda Somer Şefin özel tabağı olan Uzak Doğuya ait ramen yapıldı. Peki Ramen nasıl yapılır? İşte Ramen tarifi ve gereken malzemeler...

Ramen nasıl yapılır? Ramen tarifi

RAMEN TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Malzemeler:

Susam yağı

Susam

Taze zencefil

Sarımsak

Kırmızı pul biber

Oyster sos

Fish sos

Tavuk suyu

Mirin

Hondashi

İstiridye mantarı

Kültür mantarı

Kestane mantarı

Dark soya

Dekor için:

Kişniş

Taze soğan

Şiniklav

Soya filizi

Yumurta

Nori

Gossiri

RAMEN NASIL YAPILIR?

Büyük bir tencereye susam yağını alarak yüksek ateşte susamları kavurunuz zencefil sarımsak ve pul biberi ekleyiniz 30saniye kavurduktan sonra tavuk suyunu ekleyiniz ve kaynama noktasına geldikten hemen sonra geriye kalan tüm çorba malzemeleri ekleyiniz ve 25dk orta ateşte pişiriniz. Pişirmenin 24.dakikasında yaptığınız noodlelarımızı tencereye atınız.

Soya sosu, su, şeker, sarımsak ve zencefili bir pişirme sıvısı haline getiriniz ve tavuk göğüslerini bu sıvıda 5dk bir yüzü,5dk diğer yüzü olacak şekilde yüksek ateşte haşlayınız ve ocağı kapayınız. Bu sırada yumurta haşlayınız ve soyup tavukların yanına koyup, tencerenin kapağını kapayıp 30dk dinlendiriniz.(tavuk ve yumurtalar kahverengi olacak)

Tabaklama:

Büyük bir kasenin en ortasına noodle, etrafına da diğer dekor ürünlerini sırayla koyunuz ve çorbanın suyundan ekleme yapınız.

Hamur için

400gr un

4yumurta

Yapılışı:

Hamur makinesine un ve yumurtaları kırınız düşük devirde 15dk yoğurunuz.

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