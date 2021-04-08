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Ramo 39. yeni bölüm 2. fragmanı izle - Ramo 39. yeni bölümde neler olacak?

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük ilgi gören dizisi Ramo, 39. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Sevilen diziye bu hafta RSibel ve bütün ailenin, ortadan kaybolan Ramo'yu bulmaya çalışması damga vuracak. İşte gözlerin çevrildiği Ramo 39. yeni bölüm 2. fragmanı...

Ramo 39. yeni bölüm 2. fragmanı izle - Ramo 39. yeni bölümde neler olacak?

Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun 39. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

"RAMO NEREDE?"

Sibel ve bütün ailenin, ortadan kaybolan Ramo'yu bulmaya çalıştığı tanıtımda Ramo için Mazhar'ın karşısına çıkan Sibel, duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşıyor.

RAMO'DA NELER OLACAK?

Şerif'in tuzağına düşen Ramo, gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Hasan, bu durumu Sibel ve ailesiyle paylaşır. Bütün aile Ramo'ya ne olduğunu merak eder. Sibel hemen onu bulmak için harekete geçerken Hasan da Doğu'yu bulmaya çalışır. Ancak Silahtar tarafından yakalanan Doğu ölümle burun buruna gelir.

Kaptan, Ramo'nun cezalandırılması için korkunç bir istekte bulunur. Ramo'yu bulmak için harekete geçmek üzere olan Hasan ve ailesi çok büyük bir tehlike altındadırlar. Sibel ise Ramo'yu bulmak için karşısına dikildiği Mazhar'ın kendisine verdiği cevapla alt üst olur. Bu sırada Ramo ise hayatının en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıyadır.

Şerif, onun canını yakmak için türlü türlü yollar dener. Ramo'nun dayanma gücünü sınar. Sibel, Ramo'yu bulabilmek için elindeki tüm kozları kullanır ama hiç ihtimal vermediği bir sonuçla karşılaşır. Hasan, sonunda Ramo'nun izini bulmayı başarır. Hep birlikte harekete geçerler. Ama Şerif de onları beklemektedir.

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