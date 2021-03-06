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'Ramo'da sürpriz gelişmeler

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun dün akşam ekrana gelen bölümünde yaşanan heyecan dolu gelişmeler seyircileri soluksuz bıraktı. Mazhar, üç büyük patrondan biri olurken, Ramo da nihai hedefine ulaşarak İstanbul'un patronlarının yüzünü görmeyi başardı. Şerif'in kimliğinin açığa çıktığı bölümde dengeler bir kez daha derinden değişirken, Ramo'nun bundan sonra yapacağı hamle şimdiden büyük merak konusu oldu

'Ramo'da sürpriz gelişmeler
'Ramo'da sürpriz gelişmeler
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HABERTURK.COM

Ramo'nun dün akşam yayınlanan bölümünde; yaptığı operasyonla Şerif'i kaçıran Ramo, sistem hakkındaki tüm gerçekleri öğrendi. Şerif'i hain olarak Kudret'in karşısına çıkarınca, sistemde üç büyük patron olduğu ve Şerif'in de bu patronlardan biri olduğunu ortaya çıktı.

Yıldırım'dan boşalan yere geçerek patronlardan biri Mazhar olurken, tüm bu yaşananların aslında Ramo'nun planının bir parçası çıkması ise herkesi şoke etti. Ramo, büyük planıyla Mazhar'ın büyük patronlardan biri olmasını sağlarken, kendisi de nihai hedefine ulaşarak üç büyük patronun yüzünü gördü.

"Sistemde 3 büyük patron var"

"Şerif, 3 büyük patrondan biri"

SOSYAL MEDYA #BÜYÜKPLAN DEDİ

Ramo, dün akşam yayınlanan 35. bölümüyle ABC1 20+'da 5.56 izlenme oranı (reyting),11.48 izlenme payı (share),AB'de 3.75 izlenme oranı (reyting),8.32 izlenme payı (share),Total’de 5.93 izlenme oranı (reyting),12.63 izlenme payı (share) elde etti. #BüyükPlan etiketi ise Twitter Türkiye'de 6 saat boyunca TT listesinde kaldı.

RAMO, BÜYÜK PATRON KUDRET İLE TANIŞTI

Yıldırım'ın kardeşi Kudret, Ramo'nun karşısına çıkarak ona meydan okudu. Hem kendi gücünü göstermek hem de Ramo'yu test etmek isteyen Kudret'in oyunu, gerilim dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Ramo ise testi geçerek kim olduğunu Kudret'e de gösterdi.

Ramo'yu yanına alan Kudret, onu bambaşka bir dünyanın içine sürükledi. Ramo, Kudret ile birlikte masaya oturarak önemli isimlerle tanıştı. Ramo, giderek oyunun içine daha da dahil olurken, İstanbul'daki güç savaşlarında yeni bir yola çıktı.

"Yeni başlangıçlara..."

RAMO, ŞERİF'İ KAÇIRDI

Kaptan'a yapılan saldırının peşine düşen Ramo, iş insanı Anar ile Şerif'in buluştuğunu gördü. Otelden çıkan Şerif'in yolunu kesen Ramo, Doğu ile birlikte Şerif'i almayı başardı. Operasyonu başarıyla tamamlayan Ramo, Şerif'i hain olan Kudret'in karşısına götürmek için harekete geçti. Finalde ise Kudret'in karşısına geçtiğinde büyük gerçekleri öğrendi.

Doğu ve Ramo iz üstünde;

HASAN VE DİLBER YÜZLEŞTİ

Ramo, İstanbul'da büyük ve tehlikeli bir oyunun içindeyken, Sibel de aile içi meselelerle uğraşıyordu. Hasan, Çiçek'in kızı olduğunu duyduktan sonra ne yapacağını bilemezken Sibel, ona yardım etmek için harekete geçti. Dilber ile konuşmak için bir araya gelen Hasan, bir kızı olduğunun saklanmasından dolayı çok üzgün ve pişman olduğunu dile getirdi. Hasan ve Dilber'in yıllar sonra gerçekleşen duygu dolu yüzleşmesi sırasında Afet'in gelmesi ise Hasan'ı zor durumda bıraktı.

Hasan'ın yüzleşmesinde büyük şok;

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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