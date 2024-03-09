Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor RAMS Başakşehir: 1 - Bitexen Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU - Rams Başakşehir Haberleri

        RAMS Başakşehir: 1 - Bitexen Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir ile Bitexen Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 21:04 Güncelleme: 09.03.2024 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir son nefeste kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        5. dakikada Başakşehir'in Deniz Türüç ile sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte Hamza'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

        9. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan Ömer Ali'nin kullandığı kornerde arka direkte Piatek kafayı vurdu, top yan direkten döndü ve arka direğe açıldı. Boşta kalan meşin yuvarlağa yakın mesafeden Davidson vurdu, top bir kez daha direkten döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

        26. dakikada Antalyaspor öne geçme şansını kullanamadı. Başakşehir ceza sahasına giren Saric'in sol çaprazdan şutunda Hamza'nın kafasına çarpan top üst direkten geri döndü, boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Streek'in gelişine vuruşunda bu kez top yan direkten geri döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        67. dakikada gelişen Başakşehir atağında Davidson'un sağ kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Piatek kafayı vurdu, yere de çarpan topu kaleci Leite son anda ayağıyla kornere çeldi.

        90. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün altıpas önüne kestiği ortada Emirhan'ın kafa vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Leite kornere gönderdi.

        90+1. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı kornerden gelen topu Opoku kafa ile ağlara yolladı.

        Karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

        Stat: Başakşehir Fatih Terim

        Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berkay Özcan (Dk. 90+4 De Souza), Kemen (Dk. 90+4 Mahmut Tekdemir), Deniz Türüç, Aleksic (Dk. 76 Emirhan İlkhan), Davidson (Dk. 84 Figueiredo), Piatek

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Streek, Saric (Dk. 90+3 Erdal Rakip), Ufuk Akyol (Dk. 69 Safuri), Larsson (Dk. 87 Bytqi), Buksa

        Gol: Dk. 90+1 Opoku (RAMS Başakşehir)

        Sarı kartlar: Dk. 90+ 3 Opoku (RAMS Başakşehir), Erdoğan Yeşilyurt (Maçın bitiminde) (Bitexen Antalyaspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        MOSSAD operasyonu: İfadeler ortaya çıktı
        MOSSAD operasyonu: İfadeler ortaya çıktı
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Türk kahvesi 6. sırada
        Türk kahvesi 6. sırada
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Nedeni ortaya çıktı
        Nedeni ortaya çıktı
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        8 Mart mesajı
        8 Mart mesajı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro