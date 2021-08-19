Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Randers'a konuk oluyor. Galatasaray, 26 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek için mücadele veriyor.

RANDERS - GALATASARAY

STAT: Randers Stadı

HAKEM: Jesus Gil Manzano

SAAT: 20.00

YAYIN: Star TV

RANDERS: Carlgren, Marxen, Piesinger, Kopplin, Kallesoe, Johnsen, Lauenborg, Kylsner, Tibbling, Hammershoj-Mistrati, Egho

TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Thomasberg

GALATASARAY: Muslera, Van Aanholt, Luyindama, Alpaslan, Yedlin, Berkan, Taylan, Kerem, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Mohamed

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Süper Lig'de geçen sezonu averajla ikinci tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynama hakkı kazanan sarı-kırmızılı takım, 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye takıldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam eden Galatasaray, 3. eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone takımını geçti. Sarı-kırmızılı ekip, gruplara kalabilmek için son olarak Danimarka'nın Randers takımıyla eşleşti.

Sahasında oynadığı son beş Avrupa kupası maçının birini kazanabilen Randers (2B 2M), tek galibiyetini Temmuz 2015'te Sant Julia'yı mağlup ederek aldı (3-0).

Deplasmanda oynadığı son Avrupa kupası maçında St. Johnstone'ı 4-2 mağlup eden Galatasaray, Mart 2013'ten bu yana üst üste iki dış saha galibiyeti alamıyor.

Avrupa Ligi 3. eleme turunda St. Johnstone'ı eleyen Galatasaray, Avrupa kupalarında 2009/10'dan bu yana üst üste iki çift ayaklı eleme turunda yoluna devam edemiyor.

2021 senesinde en fazla gol atan Randers oyuncusu konumundaki Vito Hammershøy-Mistrati (9), görev yaptığı son iki karşılaşmada birer gol sevinci yaşadı.

Bu sezon Galatasaray forması giydiği dört resmi maçta üç gol atan Mbaye Diagne, Avrupa Ligi'nde ilk 11 çıktığı son iki dış saha karşılaşmasında üç gol sevinci yaşadı (vs St. Johnstone & Neftçi).

4 EKSİK

Sarı-kırmızılı takım, Marcao, Oğulcan Çağlayan ile yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson'dan karşılaşmada yararlanamayacak.

RANDERS'IN AVRUPA LİGİ YOLU

Geçen sezon Danimarka Ligi'ni 6. sırada bitiren Randers ise Danimarka Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Bu sezon 5. haftası geride kalan Danimarka Süper Ligi'nde 4 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup liderlik koltuğunda oturan Randers, UEFA Avrupa Ligi'nde ise ilk maçına çıkacak.