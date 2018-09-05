Rapunzel Sendromu, Hadi bilgi yarışmasının saat 20.30'daki yarışması öncesi Hadi'nin resmi Instagram hesabından paylaşıldı. Sorulan soruda yarışmaya katılacaklar, Rapunzel sendromuna yönlendirildi. Peki; Rapunzel Sendromu nedir? İşte, tıpta literatüründe Rapunzel Sendromu olarak adlandırılan hastalık ile ilgili detaylar...

HADİ SORUSU - 5 EYLÜL

Grimm Kardeşlerin yazdığı masalı hepimiz biliriz. Rapunzel uzun saçlarını kuleden sarkıtır ve prens onu kurtarır... Rapunzel’in aynı zamanda tıpta bir sendroma da adını verdiğini biliyor muydunuz? Rapunzel sendromuna bir göz atmaya ne dersiniz?

HADİ SORUSUNUN CEVABI

Rapunzel sendromu insanlarda saç yeme hastalığı (trikofaji) nedeniyle görülen bir bağırsak rahatsızlığıdır. Öyle ki mide de adeta bir yumak oluşturur. Bunun sebebi ise mide asidinin saç tellerini eritememesidir.

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