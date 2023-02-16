4 kez evlilik yapan Raquel Welch, ilk kez nikâh masasına oturduğu ve 1964'te boşandığı lise aşkı James Welch'in soyadını hayatı boyunca taşımaya devam etmişti.



Raquel Welch'in bu birliktelikten Damon Welch ve Tahnee Welch adında iki çocuğu var. Welch'in kızı Tahnee Welch de annesi gibi modellik ve oyunculuk yapmış, 90'ların sonunda kariyerini noktalamıştı.



Fotoğraflar: AP, Reuters