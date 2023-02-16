Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Raquel Welch hayatını kaybetti

Çok sayıda projede rol alan ve bir süredir hastalıkla mücadele ettiği öğrenilen ABD'li aktris Raquel Welch, 82 yaşında vefat etti

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Raquel Welch hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    ABD'li oyuncu Raquel Welch'ten acı haber geldi. Welch'in 82 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Raquel Welch’in ölüm haberi menajeri tarafından doğrulandı. Yapılan açıklamada ünlü oyuncunun geçirdiği kısa bir hastalığın ardından hayatını kaybettiği belirtildi.
  • Raquel Welch hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    1940'ta Chicago'da doğan Raquel Welch’in babası Bolivyalı, annesi ise ABD’liydi. California’da büyüyen Welch, 1960 ve 70’li yıllarda sayısız filmde başrol oynamıştı.
  • Raquel Welch hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    'Fantastic Voyage' ve 'One Million Years BC' filmleriyle adını tüm dünyaya duyuran Raquel Welch, sinema tarihinin en güzel yıldızlarından biri olarak tanınıyordu.
  • Raquel Welch hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Welch, 50 yıllık oyunculuk kariyeri boyunca 30’dan fazla filmde oynamış ve 50’den fazla dizide yer almıştı.

    'Üç Silahşörler’in 1974’teki yeniden çevriminde oynadığı 'Constance de Bonacieux' rolüyle Altın Küre kazanan Raquel Welch, gençliğinde Hollywood’un ‘sarışın bomba’ olarak anılan isimlerinin başında geliyordu.
  • Raquel Welch hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    4 kez evlilik yapan Raquel Welch, ilk kez nikâh masasına oturduğu ve 1964'te boşandığı lise aşkı James Welch'in soyadını hayatı boyunca taşımaya devam etmişti.

    Raquel Welch'in bu birliktelikten Damon Welch ve Tahnee Welch adında iki çocuğu var. Welch'in kızı Tahnee Welch de annesi gibi modellik ve oyunculuk yapmış, 90'ların sonunda kariyerini noktalamıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.