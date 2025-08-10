Beşiktaş ta transfer çalışmaları devam ederken sağ kanada hamle yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.Önceliği sol kanat transferine veren siyah-beyazlılarda sağ kanada yapılacak hamle için ise gözler Milot Rashica nın üzerinde...Kosovalı futbolcunun talipleri olduğu konuşulsa da henüz somut bir teklif gelmedi.Beşiktaş yönetimi, gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.Rashica yı satmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, bunun gerçekleşmesi halinde ise sağ kanat transferinde de gaza basacak. Bu bölge için en büyük aday ise Wolfsburg forması giyen Vaclav Cerny...Siyah-beyazlılar, Rashica da yaşanacak hareketliliğe göre Çek oyuncunun transferi için temaslara başlayacak.Beşiktaş forması altında 83 maçta süre bulan Rashica, 10 gol attı ve 19 asist yaptı.Beşiktaşlı taraftarların Shakhtar Donetsk ile oynanan ilk maçta oyundan çıkarken tepki gösterdiği Rashica nın 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.